Itinérance à Saskatoon : des défenseurs demandent des actions plutôt que de belles paroles

Les défenseurs de personnes sans-abris demandent aux divers gouvernements de mettre en place des solutions ciblées, pour lutter contre l'itinérance qui ne cesse de croître à Saskatoon.

La présidente de l’organisme de Saskatoon Central Urban Métis Federation Inc, Shirley Isbister, estime que le manque de soutien aux personnes vulnérables pourrait leur être nuisible.

Selon elle de nombreux facteurs contribuent à ce problème, comme la toxicomanie, les problèmes en santé mentale, ainsi que les traumatismes engendrés par le système des pensionnats pour Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Shirley Isbister est présidente de l’organisme de Saskatoon Central Urban Métis Federation Inc. Photo : Radio-Canada

Un rapport publié jeudi dernier par Saskatoon Housing Initiatives Partnership pour l'année 2022 indique que 90 % des personnes en situation d'itinérance à Saskatoon sont d'origines autochtones.

Publicité

Dans ma famille, ma belle-mère et ses frères et sœurs ont fréquenté les pensionnats, mon mari est donc un descendant, nos enfants sont des descendants et nos petits-enfants sont des descendants. [...] Cela fait beaucoup de personnes au sein d'une même famille que l'on essaie d'aider à surmonter les traumatismes , se désole Mme Isbister.

Il y a toutes ces choses qui se conjuguent pour causer l'itinérance à laquelle nous sommes confrontés , ajoute-t-elle.

Shirley Isbister souligne la nécessité d'adopter une approche personnalisée pour résoudre les problèmes liés à l'itinérance.

Elle veut que des infrastructures spécialisées soient mises en place pour apporter du soutien aux personnes qui souffrent de dépendances et de problèmes de santé mentale.

Une travailleuse sociale au sein de l’organisme Possibilities Recovery Centre Joanne Denis est aussi du même avis et souligne les difficultés financières liées à l'augmentation des loyers des logements à Saskatoon.

Ouvrir en mode plein écran Joanne Denis est travailleuse sociale au sein de l’organisme Possibilities Recovery Centre. Photo : Radio-Canada

Cela implique certainement que les personnes qui luttent contre un statut socio-économique médiocre ne sont pas valorisées de la même manière que d'autres personnes , précise-t-elle.

C'est choquant et triste pour moi-même, en tant que travailleur social.

Aussi, Mme Denis espère également une amélioration des services de transport en commun afin de faciliter les déplacements des individus vers les lieux où ils doivent accéder à des prestations, telles que les consultations médicales et les programmes d’aide.

Avec les informations d’Aishwarya Dudha