Une communauté de l’est ontarien veut tester l’IA pour améliorer les services municipaux

Une communauté rurale de l’est ontarien entend tester l'intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer l’efficacité de son service de collecte des ordures, notamment.

Le canton de Stormont sud, qui longe le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de Cornwall, assure le ramassage hebdomadaire des déchets domestiques sur quelque 300 kilomètres de routes.

Lorsqu’un sac poubelle est oublié, le personnel de la voirie en est rapidement informé.

Quand nous recevons des plaintes, 90 % d’entre elles concernent des ordures qui n’ont pas été ramassées , souligne Mark Zoppas, superviseur des travaux publics du canton de Stormont sud.

Envoyer un camion à ordures ramasser un sac oublié coûte toutefois du temps et des ressources. Et le canton de Stormont sud fait le pari qu'il peut limiter les pertes grâce à l'intelligence artificielle.

Le canton de Stormont sud assure le ramassage hebdomadaire des déchets domestiques sur quelque 300 kilomètres de routes.

À la fin du mois de mai, le conseil municipal a voté pour autoriser un protocole d'entente avec la société Amb.AI de Saskatoon.

Avec ce partenariat, le canton espère optimiser l'utilisation des différents véhicules de la voirie pour améliorer l'efficacité financière et environnementale des services municipaux.

Le canton s’est associé à cette firme spécialisée en IA afin d’améliorer la façon dont le personnel patrouille sur les routes, ramasse les ordures et déneige les rues, a expliqué le directeur des travaux publics de la Municipalité, Mohammed Alsharqawi.

Avec seulement quelques données - des détails sur le réseau routier et le nombre de véhicules disponibles, par exemple - un programme générera l'itinéraire le plus efficace pour les camions.

Mohammed Alsharqawi est le directeur des travaux publics du canton de Stormont sud.

Cela peut en quelque sorte fournir une carte aux [travailleurs]. Cela couvrira éventuellement tout le territoire avec le chemin le plus court , explique M. Alsharqawi.

Outre le travail consacré à la mise en place et au fonctionnement du système, le projet pilote ne coûtera pas un sou au canton et laisse entrevoir des économies d’essence et d’heures travaillées, assure-t-on.

En utilisant l' IA pour améliorer son service de collecte des ordures, Stormont sud rejoint une liste croissante de municipalités canadiennes qui explorent l’ IA pour l’appliquer à des tâches traditionnelles.

Les villes canadiennes plus prudentes avec l’ IA

Renée Sieber est professeure au département de géographie, d'environnement et d'informatique à l'Université McGill. Elle dirige un groupe informel composé principalement d'universitaires et de représentants du gouvernement qui surveille l'adoption de l' IA dans les municipalités canadiennes.

Selon elle, les villes et villages du Canada sont à la traîne par rapport à ceux des États-Unis, en ce qui a trait à l’utilisation de l’ IA . Les Américains semblent plus susceptibles de prendre des risques et d'adopter une mentalité de cow-boy , dit-elle.

Au Canada, les gouvernements locaux restent plutôt prudents et sont plus susceptibles de rechercher une valeur prouvée pour les contribuables avant de se lancer dans l'utilisation de nouvelles technologies.

Il y a une utilisation beaucoup plus responsable de cette technologie ici , a-t-elle déclaré. Je pense que nous devrions nous en réjouir.

À Edmonton, la municipalité a été une pionnière en matière d’intégration de l’ IA dans les affaires courantes de la Ville.

La municipalité emploie plusieurs spécialistes de données et utilise l'IA au sein de plusieurs services, comme la police et la faune. Edmonton prévoit d’ailleurs utiliser un logiciel de reconnaissance d'images pour détecter les messages haineux dans les graffitis.

Mais pour les petites municipalités, le passage à l'intelligence artificielle peut être plus difficile, compte tenu des coûts, notamment.

Si vous avez des fonds limités, vous allez vous concentrer sur les nids-de-poule. Vous n'allez pas vous concentrer sur des algorithmes , a déclaré la professeure Renée Sieber.

L'importance d’encadrer l’utilisation de l’ IA

Ces algorithmes font partie d'un gros sac d'outils qui va de programmes qui explorent des relations simples entre les variables à des modèles plus avancés d' IA générative tels que ChatGPT, note Mme Sieber.

Une grande partie de ce que les villes exploitent en matière d’ IA consiste en l'analyse prédictive de l'apprentissage automatique qui est beaucoup moins inquiétante que les modèles génératifs qui peuvent produire des tonnes de textes et d'images de type humain, ajoute-t-elle.

Par ailleurs, certains ministères fédéraux au Canada, dont l'Agence du revenu du Canada et la Défense nationale explorent déjà l'utilisation d'outils d' IA générative pour des tâches courantes, notamment la rédaction de correspondance.

Les outils d'administration des services municipaux, tels que l'algorithme de gestion des déchets que souhaite utiliser le canton de Stormont sud, sont jugés comme étant moins problématiques par Mme Sieber.

Le canton de Stormont sud veut tester l'IA pour améliorer les services municipaux.

Indépendamment du risque, tout gouvernement local qui souhaite entrer dans le jeu de l’ IA devrait prendre en compte l’enjeu de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à qui appartiennent les données, croit la professeure Renée Sieber.

Selon elle, la meilleure pratique devrait inclure un audit ou une évaluation d'impact algorithmique , qui aiderait à déterminer si l'algorithme fonctionne comme souhaité. Un audit pourrait permettre de déterminer, par exemple, si un algorithme utilisé pour le maintien de l'ordre prend des décisions basées sur la race.

Aux États-Unis, de nombreux gouvernements confient ce travail à un cabinet d'audit indépendant , a expliqué Mme Sieber. Mais à sa connaissance, de telles entreprises n'existent pas au Canada.

Une autre manière d’utiliser les outils d’ IA de façon plus sécuritaire est d’établir des normes claires avant d'accepter les offres des entreprises spécialisées dans le domaine, ajoute-t-elle.

Les systèmes d' IA complexes - communément appelés boîte noire - fonctionnent d'une manière qui n'est pas toujours connue des utilisateurs ou même des concepteurs. Les gouvernements municipaux qui ne font pas attention pourraient finir par posséder un modèle qu'ils ne comprennent pas.

Si le fournisseur avec lequel vous travaillez fait faillite et que vous vous retrouvez avec l'algorithme, vous n'aurez peut-être aucun moyen d’accéder à la boîte noire , indique la professeure.

L’ IA pour forger une réputation de ville innovante

Pour Mike Melinyshyn, directeur financier et directeur des services aux entreprises et de l'innovation à la ville d'Innisfil, en Ontario, adopter les technologies émergentes vaut la peine.

La ville d'environ 40 000 résidents située sur les rives du lac Simcoe, au nord de Toronto, explore une gamme de technologies, y compris l' IA . La Ville a récemment commencé à accepter le Bitcoin pour le paiement des impôts fonciers et s'est associée à Uber au lieu d'un système de bus public, notamment.

Et comme Stormont sud, la municipalité d'Innisfil change son approche en matière de collecte des déchets.

La Ville a installé des capteurs dans certaines de ses poubelles publiques afin que le personnel soit alerté lorsque les poubelles sont presque pleines. Cela rend le processus plus efficace et rentable , fait valoir M. Melinyshyn.

Selon ce dernier, la réputation de la Ville pour son innovation fait en sorte qu'elle est souvent approchée par des entreprises pour piloter un large éventail de projets.

Lorsque les entreprises savent que votre municipalité est agile, disposée à adopter des approches innovantes, elles sont plus disposées à s'installer dans votre région.

L’ IA , la meilleure solution?

Mais l' IA n'est peut-être pas toujours la meilleure solution aux problèmes d'une ville, a croit la professeure Renée Sieber.

Parmi les nombreuses façons dont les villes peuvent utiliser l' IA , les algorithmes de maintien de l'ordre sont parmi les plus problématiques , dit-elle.

Aux États-Unis, par exemple, l'incapacité des logiciels de reconnaissance faciale à distinguer les visages noirs a conduit à de fausses arrestations, souligne-t-elle.

En fait, l'une des choses que les villes devraient se demander c’est : "Devrions-nous l'utiliser? Peut-être qu'il y a de meilleures façons".

Une autre préoccupation constante est le remplacement des emplois traditionnels par l’ IA . Selon Renée Sieber, les gouvernements locaux sous-financés ne devraient pas adopter l' IA avec l'intention de licencier des travailleurs.

Je ne pense pas que nous voulions laisser aux machines le soin d'être notre interface avec le gouvernement , a-t-elle déclaré.

Mais à Innisfil, supprimer des emplois n'est pas le but.

L'intention est de réorienter les gens pour fournir des services à plus grande valeur ajoutée , a déclaré le directeur financier et directeur des services aux entreprises et de l'innovation de la Ville.

À Stormont sud, l' IA aidera les employées à faire encore mieux leur travail , a indiqué le directeur des travaux publics, Mohammed Alsharqawi.