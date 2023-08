L’Hôpital de Perth renforce la sécurité après la découverte d’une caméra cachée

L’Hôpital du district de Perth et de Smith Falls, dans l’Est de l'Ontario, annonce que l'accès aux vestiaires de son personnel sera désormais soumis à l'obligation de détenir une carte après la découverte d'une caméra cachée dans l'un de ses campus, l'année dernière.

La caméra totalement non autorisée a été découverte en septembre dernier dans une salle de nettoyage que certains employés utilisaient pour se changer, selon une note interne envoyée par l'Hôpital à son personnel.

L'Hôpital déplore les conséquences que cet incident a pu avoir sur les membres de son personnel et se réjouit de travailler avec celui-ci et les syndicats pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent et afin de réagir de manière appropriée lorsque des incidents se produisent à l'avenir , a écrit l'Hôpital.

CBC a obtenu une copie de cette déclaration.

Selon la section locale 2119 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le syndicat qui représente les employés de l’établissement de santé, le personnel utilisait ce vestiaire sur le campus de Perth de l'hôpital pour éviter de marcher d'un étage à l'autre en portant leurs blouses.

Le syndicat a prévenu l'Hôpital le lendemain, lui a communiqué des images captées sans consentement et a accusé un des responsables de l'hôpital d'avoir placé la caméra, lit-on dans la note de l'Hôpital.

L’établissement de santé a mené sa propre enquête qui a permis de trouver le directeur responsable. Celui-ci a finalement été licencié, selon ce qu’on peut lire dans le document. Une société a également été chargée de passer au crible les campus de l'Hôpital de Perth et de Smiths Falls. Aucune autre caméra n’a été détectée.

L'Hôpital a refusé de commenter la situation.

Ouvrir en mode plein écran Le campus de Perth de l'Hôpital du district de Perth et de Smiths Falls. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Dans sa note, il nomme la personne accusée, mais CBC/Radio-Canada a décidé de ne pas partager cette information, car il n'est pas clair si le responsable en question fait face à des accusations. CBC/Radio-Canada a demandé des éclaircissements à la Police provinciale de l'Ontario (PPO), qui a lancé une enquête sur ce sujet l'automne dernier.

L’importance d'être vigilant , selon le syndicat

Le syndicat a également refusé une demande d’entrevue, mais a répondu aux questions par courriel.

Le président de la section locale 2119 du SCFP , John Jackson, y indique que les nouveaux vestiaires constituaient un pas important vers la reconnaissance des améliorations nécessaires pour offrir au personnel un environnement plus sain et plus sûr .

Des mesures comme celle-ci contribuent à donner confiance dans le fait que l'Hôpital prend les préoccupations du syndicat au sérieux.

Les vestiaires réservés aux hommes et aux femmes ne seront accessibles que par carte, selon M. Jackson et la note interne de l'Hôpital.

L'Hôpital s'est engagé à assurer la sécurité de son personnel et à le faire de la manière la plus transparente possible compte tenu des circonstances , peut-on également lire dans la note. L'Hôpital étudie également la possibilité de créer un troisième vestiaire pour les personnes non binaires à l'avenir.

Le président du syndicat estime que l'incident de la caméra cachée souligne la nécessité pour lui d'être vigilant dans la lutte contre la violence et le harcèlement à l'encontre des travailleurs hospitaliers, en particulier sur un lieu de travail à prédominance féminine .

Il reste encore beaucoup à faire pour garantir à nos membres un lieu de travail sûr et sécurisé , juge-t-il.