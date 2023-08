Un apiculteur d’Alma offre le parrainage de ruches aux entreprises de la région

Les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont désormais la possibilité de parrainer des ruches grâce à la compagnie Mellonia d’Alma. Cette initiative permet notamment de contribuer à la protection des abeilles tout en ayant accès au miel produit dans la ruche parrainée.

Le propriétaire de Mellonia, Olivier Allard, explique que le parrainage d’une ruche vient aussi avec des ateliers éducatifs et la possibilité de les faire visiter à ses clients ou à ses partenaires.

On pense vraiment que l’important c’est d’être sensibilisé à l’importance de l’abeille parce que c’est un peu à cause de nous, aussi, que ça va mal et tout ça, l’abeille, a-t-il indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. Donc, on va vraiment installer des ruches et on va les tenir en contact avec les clients. À la fin de l’année, on redonne le miel avec une étiquette personnalisée aux clients, donc des cadeaux corporatifs.

Une demande forte

Selon Olivier Allard, plusieurs entreprises se sont déjà montrées intéressées à son projet. Jusqu'à maintenant, c’est super, a-t-il lancé. Moi, je suis vraiment content du résultat. Ça fait seulement un an qu’on a commencé et il y a de belles grosses entreprises d’importance dans la région qui sont avec nous et qui participent au projet. Donc, on est vraiment content, il y a une belle demande.

Des entreprises comme les boutiques Mode Choc et quelques caisses Desjardins de la région collaborent au projet. Photo : Radio-Canada / Facebook : Mellonia

Des entreprises comme les boutiques Mode Choc et quelques caisses Desjardins de la région participent à l'initiative. Le parrainage d'une ruche coûte environ 3000 dollars. On vient vraiment faire des activités à l’intérieur de l’entreprise, aussi, on offre du contenu pour leurs médias sociaux , a ajouté le propriétaire de Mellonia.

L’apiculteur précise que les ruches parrainées demeurent dans les champs de son entreprise, la plupart du temps, pour permettre à l’insecte de rester dans son milieu naturel. On offre quand même la possibilité d’installer sur des toits d’entreprises et tout ça, mais on va vraiment venir pousser pour que finalement, elles restent dans leur milieu naturel.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay