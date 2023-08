Montréal renoue cet été avec un achalandage touristique élevé, et ce, malgré des « conditions météorologiques instables ».

À mi-chemin de la saison touristique, Tourisme Montréal dresse un bilan positif de l'affluence des visiteurs : la métropole a accueilli à ce jour autant de visiteurs que durant la même période en 2019, a souligné l'organisme dans un communiqué, lundi.

Dans les hôtels, les taux d'occupation correspondent sensiblement aux mêmes chiffres qu'avant la pandémie de COVID-19, soit près de 80 % en moyenne, alors que la capacité hôtelière a entretemps augmenté de 5 %.

Et les restaurateurs ne sont pas en reste, a souligné lundi matin le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, à l'émission D'abord l'info, sur ICI RDI : le taux d'occupation dans les restaurants a atteint 95 % en fin de semaine, l'un des plus occupées de l'année, s'est-il réjoui.

Ça compense pour les années extrêmement difficiles qu'il y a eu.

Tourisme Montréal souligne que les Américains et Français constituent toujours la majorité des touristes qui choisissent la métropole comme destination, mais que les visiteurs d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Mexique et le Brésil sont 10 % plus nombreux qu'avant.

Publicité

L'organisme soutient que les festivals et événements qui prennent l'affiche en été à Montréal provoquent une fréquentation élevée et rappelle que, cette année, plusieurs d'entre eux ont accueilli des foules record, dont le Grand Prix du Canada, Osheaga et Juste pour rire.

Depuis le début de la saison estivale, la métropole a également accueilli plus de 80 événements d'affaires et sportifs, des chiffres similaires à ceux de la même période l'an dernier.

Yves Lalumière explique que son organisme a investi beaucoup sur la clientèle "loisirs" , dans les dernières années, parce que la clientèle "affaires" n'est pas de retour et que celle-ci ne renouera peut-être jamais avec les niveaux atteints en 2019.

Les courts trajets à l'intérieur d'une heure, une heure trente, ont été coupés par la majorité des organisations canadiennes et américaines , a-t-il expliqué à ICI RDI lundi. Donc nous, on privilégie le touriste, plus lent, [dont les séjours sont] plus longs.

4:51 Marc-André Masson s'entretient avec Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal. Photo : getty images/istockphoto / DanyMerc

Les prévisions de Tourisme Montréal sont optimistes pour le reste de la saison : une augmentation de 6 % du volume total des passagers est prévue jusqu'en octobre.

Mais si la recrudescence du tourisme dépasse les attentes à Montréal, ce n'est pas le cas dans toutes les régions du Québec. Certaines d'entre elles, comme la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et Charlevoix, connaissent cet été un achalandage moins élevé qu'espéré.