Enthousiasme en Nouvelle-Écosse à un an du Congrès mondial acadien 2024

L’organisation du Congrès mondial acadien 2024 va de bon train dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse à un peu moins d’un an de la cérémonie d’ouverture.

Les gens de la baie Sainte Marie se préparent à accueillir des Acadiens d’un peu partout dans le monde à cette occasion. C’est le cas de Darlene Thériault Muise, résidente de la région de Yarmouth.

C’est tellement important quand à moi de voir tout le monde, qui ils sont devenus, fiers d’être acadiens , affirme Darlene Thériault Muise. Aujourd’hui, on peut être aussi tant fier et on peut célébrer qui nous sommes.

Darlene Thériault Muise, résidente de Yarmouth, se prépare avec enthousiasme au Congrès mondial acadien.

Sa famille passe l’été dans le camping Belle Baie à Pointe-de-l’Église, qui peut accueillir jusqu’à 156 roulottes.

Les propriétaires du camping, Tami et Kurt Pedersen, disent constater une hausse considérable du nombre de réservations pour l'été prochain. Le camping est déjà presque entièrement réservé pour cette occasion. Ce n’est pas la hausse du nombre de réservations qui les étonne, c’est le fait qu’elle survienne un an avant l’événement.

Le Congrès mondial acadien va se dérouler principalement dans les municipalités de Clare et d’Argyle. La programmation comprend de nombreuses activités artistiques, de grandes réunions de familles et des conférences.

Le spectacle d'ouverture du Congrès mondial acadien 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives)

Trois centres de rassemblement

Les participants devront conduire quelques heures pour se rendre à certaines activités. C’est pourquoi les organisateurs prévoient des centres de rassemblement.

Les gens veulent se ressembler, se retrouver, et c’est ce qu’on veut créer pendant le Congrès, des lieux de rassemblement , indique la directrice générale du Congrès mondial acadien, Vaughne Madden.

Les organisateurs du Congrès mondial acadien 2024 prévoient trois centres de rassemblement.

Les centres de rassemblement seront aménagés à Tusket, à Yarmouth et à Pointe-de-l’Église.

On estime qu'à peu près 15 000 personnes de la communauté vont y participer puis 15 000 autres personnes de l'extérieur de la région également , souligne Mme Madden.

Le CMA aura lieu du 10 au 18 août 2024.

D'après un reportage de Kheira Morellon