Une commerçante de Tracadie exaspérée des travaux de la rue Principale

La propriétaire d'une savonnerie de Tracadie demande l'aide de la municipalité. Ses affaires diminuent depuis le début d'importants travaux de réfection de la rue Principale.

Les travaux ont commencé il y a déjà plusieurs semaines. Ceux-ci permettront de remplacer l’aqueduc et les égouts en plus de remettre en état une centaine de mètres de la route et d’y ajouter une piste cyclable.

Je suis consciente qu’il faut que les travaux soient faits. Je suis consciente de ça, mais pourquoi il faut que ce soit à mes dépens à moi , se demande Jennyfer Boudreau, propriétaire de la savonnerie La vie en mousse.

En pleine saison touristique

Les travaux, qui se déroulent en plein milieu de la saison touristique, ont un effet dévastateur sur ses affaires, affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Jennyfer Boudreau est propriétaire de la savonnerie La vie en mousse qui a pignon sur la rue Principale à Tracadie. Photo : Facebook/La vie en mousse

L’été nous fait un coussin pour l'hiver, pour se préparer pour Noël. Noël est aussi une haute saison pour mon type d’entreprise. Mais là, on a perdu le coussin de la saison estivale dans le fond , observe Mme Boudreau.

La municipalité a prévu des accès aux commerces, mais il est difficile pour ses clients de se garer. Jennyfer Boudreau dit avoir contacté la municipalité à trois reprises, mais sans succès. Elle évalue actuellement ses options.

Ouvrir en mode plein écran L'accès à la savonnerie de Jennyfer Boudreau est entravé par les travaux de construction de la rue Principale. Photo : Radio-Canada

Des travaux essentiels

Par courriel, le maire de Tracadie Denis Losier est catégorique : ces travaux sont nécessaires. La rue Principale doit être refaite, car elle est en fin de vie.

Publicité

Sans un système fonctionnel de traitement des eaux usées, les commerçants ne pourraient certainement pas fonctionner du tout et offrir un service , écrit le maire.

Les travaux devraient être achevés vers la fin du mois de septembre, mais les nombreuses journées pluvieuses pourraient repousser cette échéance.

D’après un reportage de Mario Mercier