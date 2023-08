Bérénice Jetté et 3Dimensions remportent Accros de la chanson 2023

L’artiste solo Bérénice Jetté, de Moncton, et le groupe rock 3Dimensions, de Fredericton, sont les gagnants du concours musical Accros de la chanson 2023.

Accros de la chanson est une initiative de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. La 19e finale s’est déroulée dimanche après-midi dans le Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Le concours est un tremplin musical destiné aux jeunes de la 9e à la 12e année scolaire. Les participants ont reçu une formation donnée par des professionnels de la musique et du chant, ils se sont produits sur une scène et ils ont enregistré un album.

Bérénice Jetté a beaucoup aimé son expérience.

Je retiens l’amour des gens. Tout ce que j’ai appris dans les ateliers, ça m’a tellement aidé. De quand j’ai commencé Accros à maintenant, j’ai tellement eu une évolution que je trouve ça fou , souligne-t-elle.

Mathias St-Amand, membre du groupe 3Dimensions, exprime un avis similaire.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe 3Dimensions est formé de Jasmine Nadeau, de Christian Bourque, de Mathias St-Amand et de Samuel Dupuis. Photo : Facebook/Accros de la chanson - FJFNB

Pour moi, c’est jouer avec le monde qu’on a rencontré cette année parce que tout le monde est vraiment de bons musiciens. On s’est fait de bons amis l’année au complet. C’est juste de rencontrer le monde, rencontrer les professionnels, faire des connexions avec les gens qu’on ne connaissait pas , explique Mathias St-Amand.

Les autres finalistes solos étaient Amélie Gautreau et Zoé Allain et les groupes Pas Bâdré et Mésopotamie : Les Inconnus.

D’après un reportage de Kristina Cormier