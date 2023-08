75 ans de maintien de la paix : les Casques bleus honorés à Calgary

Des centaines de personnes se sont réunies dimanche au parc Peacekeeper de Calgary pour honorer les Canadiens qui ont péri dans des missions de maintien de la paix dans le cadre de la Journée nationale des Gardiens de la paix.

Cette année marque le 75e anniversaire des efforts de maintien de la paix des Nations unies.

Si elle n’a jamais pris part à une mission des Nations unies, Leona Stock connaît néanmoins les sacrifices encourus. Elle a perdu son fils en 2008 alors qu’il participait à une mission de maintien de la paix en Afghanistan.

C'est bien qu'on se souvienne de lui, mais cela nous rappelle aussi tout ce que nous avons perdu , indique-t-elle.

Des journées comme celle de dimanche l’aide à soulager la douleur d’avoir perdu son enfant, car elle peut trouver du soutien chez les autres familles présentes : Ça fait du bien, on se sent à l’aise, ça n’a pas d’importance si on pleure .

L’événement ne fait pas qu’honorer les vies perdues lors de mission de maintien de la paix.

Richard Wright, président de l’Association canadienne des vétérans des forces de la paix pour les Nations unies de Calgary (ACVFPNU), précise qu’il sert aussi d’exutoire aux personnes qui ont pris part aux missions des Nations unies.

C’est important d’avoir une Journée nationale des Gardiens de la paix où on se souvient de tous ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux, et ceux qui sont rentrés, mais qui ont des problèmes, à la fois mentaux et physiques.

Certaines personnes ont vu des choses qu'elles n'auraient jamais dû voir et qui réagissent mal. C'est le problème de la plupart d'entre nous : nous voyons des choses que nous ne devrions pas voir et nous ne pouvons pas nous les sortir de la tête.

C’est donc d’autant plus primordial de tenir un événement comme celui de dimanche pour s’entraider, rappelle-t-il

Depuis 1948

La première opération de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies (ONU) a eu lieu en 1948, alors que l’ ONU avait déployé un contingent pour superviser une trêve au Moyen-Orient.

Depuis, ce sont plus de 2 millions de membres du personnel civil et militaire qui ont participé à des efforts internationaux de maintien de la paix dans plus de 70 missions à travers la planète.

D’après le gouvernement du Canada, plus de 125 000 personnes au pays ont participé à des dizaines d’efforts internationaux depuis le début des interventions de maintien de la paix.

Près de 130 membres des Forces armées canadiennes ont perdu la vie au cours de ces opérations.

Avec des informations de Helen Pike