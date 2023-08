Un nouveau programme de suspension de casiers judiciaires en Saskatchewan

Un organisme à but non lucratif souhaite aider les personnes autrefois condamnées à faire suspendre leur casier judiciaire en Saskatchewan.

La semaine dernière, l'organisme à but non lucratif Société John Howard de la Saskatchewan a annoncé son programme de suspension de casiers judiciaires à l'échelle de la province.

Ce programme met en contact des travailleurs sociaux avec des personnes qui souhaitent que leur condamnation criminelle soit suspendue par l'intermédiaire de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Angel Genereux est une travailleuse sociale chargée de la suspension de casiers judiciaires à la Société John Howard de la Saskatchewan.

Publicité

Elle est bien placée pour connaître les implications d’un casier judiciaire. Elle a elle-même été inculpée pour vol et reconnue coupable par le tribunal il y a une trentaine d’années.

Elle raconte qu’elle avait des difficultés financières et un jeune enfant à la maison, et affirme avoir commis cet acte pour mettre de la nourriture sur la table et aider à payer les factures.

Son casier judiciaire l'a hantée pendant des décennies. Il l'a l'empêchée de saisir des opportunités de bénévolat et d'emploi.

Ce n'est que dans les années 2010 qu'elle a réussi à faire suspendre son casier judiciaire.

Si quelqu'un passe dix ans sans commettre d'autres crimes, est-il vraiment un criminel ? Je ne le crois pas.

Il s'agit simplement d'une personne qui a pris une mauvaise décision, commis une erreur ou peut-être - par désespoir comme je l'étais - fait ce qu'elle pouvait pour subvenir aux besoins de ses enfants , poursuit-elle.

Publicité

Mettre fin à la stigmatisation

Le casier judiciaire peut empêcher des gens d'accéder à un logement locatif, à un emploi, à des possibilités d'éducation et à des activités de bénévolat, même si le délit a été commis il y a plusieurs années.

La suspension du casier judiciaire n'efface pas la condamnation d'une personne ; elle empêche plutôt la diffusion de cette information.

Mais le processus de demande de suspension du casier judiciaire peut être long, coûteux et compliqué.

L'objectif du nouveau programme est donc d'aider les gens à s'en sortir.

C'est quelque chose dont la Saskatchewan a besoin, parce que le fait d'avoir un casier judiciaire peut être un obstacle à tant de choses , dit Angel Genereux.

Kristen Thoms, directrice générale de Quint Development Corporation, un organisme axé sur le logement abordable, l'entreprise sociale et les programmes d'emploi, explique qu’au moins quatre demandeurs d'emploi qui ont trouvé du travail au cours des derniers mois ont été licenciés quelques jours plus tard, car leur employeur a appris l'existence d’un casier judiciaire.

La condamnation de l'un d'entre eux remonte à plus de 20 ans.

Je pense que le fait d'avoir un casier judiciaire suspendu renforcerait cette confiance et aiderait les gens à dire : Je peux tourner la page sur quelque chose qui s'est passé il y a peut-être des années et obtenir cet emploi intéressant , dit Kristen Thoms.

Angel Genereux précise que les personnes admissibles à la suspension d'un casier judiciaire ne peuvent pas déposer de demande avant qu'un certain temps ne se soit écoulé après avoir purgé leur peine : cinq ans pour les délits les moins graves, dix ans pour les délits les plus graves.

Avec les informations de Kendall Latimer et Laura Sciarpelletti