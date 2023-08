Coupes d’arbres : la Ville de Saguenay revoit sa réglementation et augmente les amendes

La Ville de Saguenay durcit sa réglementation concernant les coupes des arbres et la végétalisation des stationnements, le tout dans une optique de développement durable.

Après plusieurs mois de consultation, la Ville modifie finalement sa réglementation avec des amendes plus salées pour l'abattage illégal d'arbres et impose plus de végétalisation sur les espaces de stationnements.

Tout vient de l'idée de faire une politique de l'arbre à Saguenay à la suite des grands événements qui se sont passés l'été dernier , a expliqué Mireille Jean, présidente du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saguenay.

L'été dernier, des entrepreneurs avaient abattu des arbres sur certains terrains de Chicoutimi, notamment sur le boulevard Talbot, devant l'ancienne maison de la presse.

Publicité

Une coupe avait aussi eu lieu sur le terrain de l’ancienne prison de Chicoutimi, dans le cadre du projet de conversion en centre de santé.

Des coupes qui avaient soulevé du mécontentement chez des citoyens et certains élus municipaux, même si les entrepreneurs responsables des détenaient les autorisations nécessaires.

Amendes

Le prix des amendes touchant l'abattage illégal d'arbres a été augmenté.

On va au montant maximal qu'il est possible d'imposer. C'est-à-dire un montant de base de 500 dollars s'il y a une coupe illégale sur un terrain et on ajoute à ça 100 ou 200 dollars par arbre. Jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5000 dollars , a affirmé Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement pour la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Création de stationnements

Saguenay modifie aussi sa réglementation pour mieux gérer la création de stationnements.

Le minimum requis de cases de stationnement a été revu. Les changements imposent désormais plus de végétation.

Il y avait déjà des exigences, mais essentiellement, c'était des bandes gazonnées qu'il y avait un peu partout. Maintenant on va avec un pourcentage minimum. Donc on veut avoir un certain pourcentage végétalisé sur un stationnement et ça va aussi en fonction de l'usage et de la superficie du stationnement , a ajouté Jimmy Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Mireille Jean, présidente du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada

On a réussi à faire baisser le minimum de stationnements qui était exigé. Moi j'irais même jusqu'à un maximum, mais on n’est pas encore là. On travaillera les maximums plus tard , a renchéri Mireille Jean.

Je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour s'assurer d'avoir une Ville plus résiliente.

Droit acquis pour les anciens stationnements

L’ancien candidat de Québec Solidaire dans Chicoutimi, Adrien Guibert-Barthez, avait dénoncé les coupes d’arbre l’été dernier. S’il salue la décision de la Ville, il croit qu’elle ne va pas assez loin.

C’est que les nouveaux règlements ne s'appliquent pas aux stationnements déjà existants.

Ouvrir en mode plein écran Adrien Guibert-Barthez, ex-candidat de Québec Solidaire et citoyen engagé. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Il y a encore beaucoup à faire. On a arrêté l'hémorragie, mais il faut réparer et replanter des arbres là où il y en avait avant. [...] Il faut que les anciens projets [comme le stationnement de] Place du Royaume, mettent les bouchées doubles et se conforment au règlement actuel , a-t-il affirmé.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette et avec les informations de Julien B. Gauthier