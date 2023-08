Selon les chiffres provisoires, 175 003 personnes se sont déplacées cette semaine à Toronto pour y voir les meilleurs du tennis masculin.

Le tournoi éclipse ainsi la marque de 2010 avec 161 497 billets vendus. En 2018, 150 597 personnes ont assisté au tournoi masculin à Toronto.

Le directeur du tournoi Karl Hale s’est adressé aux médias dimanche quelques heures avant l’affrontement final entre Alex de Minaur et Janik Sinner.

C'est le point culminant du tennis au Canada ces dix dernières années.

À Montréal, pas moins de 198 000 billets avaient été vendus pour le volet féminin du tournoi dimanche matin, avant la demi-finale et la finale, battant ainsi le record établi en 2014, lorsqu’Eugenie Bouchard avait attiré les foules quelques semaines après sa présence en finale de Wimbledon.

Le directeur du volet torontois du tournoi y voit la preuve que le tournoi est prêt à croître. Dès 2025, l’Omnium Banque Nationale passera de 7 à 12 jours et accueillera 96 joueurs en tableau principal

L'Omnium Banque Nationale fera désormais partie d’un club sélect de tournois, avec ceux d’Indian Wells, Miami et Madrid.

Carlos Alcaraz a su attirer les foules à Toronto, qui l'ont talonné pour des autographes.

Plus de retransmissions, plus de fans, un tirage au sort plus important […] Je pense que c'est une excellente chose pour le tennis et pour le tennis au Canada, dit Karl Hale.

La nouvelle réjouit les amateurs de tennis de Toronto, comme Kirsty Van Bastelaar, une habituée de longue date.

Je pense que c'est une bonne chose pour les fans, nous pourrons voir plus de qualifications, des jeunes qui montent ou des gars plus âgés qui essaient de se faire une place, dit-elle avec fébrilité.

Pas de toit de sitôt

La pluie a forcé l’interruption de quelques matchs à Toronto. Malgré cela, Karl Hale balaie du revers de la main l’éventualité d’ajouter un toit au stade Sobeys.

Ce n’est pas notre priorité pour l'instant, mais nous continuerons à l'examiner. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans l'immédiat, dit-il.

Même son de cloche à Montréal, où la pluie a forcé le report de la demi-finale à dimanche. Dès qu'il pleut, on recommence à en parler, admet la nouvelle directrice du volet montréalais, Valérie Tétreault.

Nous avons un modèle de 12 jours à venir, c'est ce que nous regardons pour l'instant, conclut Karl Hale.

Bientôt la parité

Les femmes obtiendront des bourses égales à celles des hommes à l’Omnium Banque Nationale en 2027. D'ici là, les sommes remises aux joueuses augmenteront de façon progressive et importante, a indiqué Tennis Canada en juin.

Avec les informations de Yanick Lepage