Un achalandage moins fort pour le 21e Festival international des rythmes du monde

L'organisation du Festival international des rythmes du monde (FIRM) dresse un bilan positif pour sa 21e édition, mais souligne que la météo pluvieuse a affecté l'achalandage.

Elle se dit satisfaite de la réponse du publique, mais croit qu'il s'agit à ce titre de l'une des pires éditions depuis la fondation du festival, en raison de la météo.

On est très satisfait de la réponse des festivaliers malgré la température. On a quand même eu une bonne achalandage. Il ne faut pas s'attendre à des foules record. C'est l'une des pires éditions depuis les 21 dernières années à cause de la température. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration , a mentionné Marie-Josée Gravel, responsable des communications pour le FIRM .

Elle ajoute qu'une certaine nostalgie de l'époque où le festival se déroulait sur la rue Racine pourrait aussi être en cause. Il se déroule maintenant sur la Zone Portuaire de Chicoutimi.

Parmi les performances qui ont marqué cette édition du FIRM , qui s'est déroulée du 5 au 13 août, les festivaliers ont notamment pu voir sur scène les Salebarbes, les Trois Accords (en remplacement des Cowboys Fringuants), Loud, Goldfigner, Hubert Lenoir, Bleu Jeans Bleu, Bran Van 3000 ainsi que Dumas.

Le festival va se conclure dimanche soir avec Roxane Bruneau, qui montera sur la grande scène dès 20 h 30. Des spectacles gratuits sont aussi prévus, dont ceux de Mike Paul et de Tire le coyote.

Avec les informations d'Andréanne Larouche