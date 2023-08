Des pêcheurs de homard demandent des calendriers de pêche plus flexibles

Après quatre jours d’attente, les pêcheurs de homard peuvent enfin vaquer à leurs occupations. La pêche au homard a été officiellement lancée dans le détroit de Northumberland tôt dimanche.

Le report de la saison, en raison des conditions météorologiques, n'est pas sans conséquence sur la récolte. Une situation qui oblige certains pêcheurs à demander des calendriers de pêche plus flexibles.

Ils souhaitent que Pêches et Océans devance le début de saison plutôt que de l’allonger parce qu’ils affirment réaliser de meilleures prises à cette période.

Des pêcheurs s'activent à embarquer des casiers à homard sur le quai de l'Aboiteau.

Les journées qu'on perd au début, ce sont nos meilleures prises. Ce sont des journées qu'on ne peut pas rattraper à la fin même si la saison est repoussée d'une semaine. Ce sont toutes des journées perdues, précise Marc-Antoine Gauvin , un pêcheur de homard.

Dans la zone 25, typiquement les pêcheurs vont prendre à peu près 30 à 40% des prises dans les deux premières semaines , renchérit Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Journée mouvementée au quai de l'Aboiteau

Dès 6 heures, les pêcheurs se relayaient déjà pour mettre à l’eau les 250 casiers à homard autorisés pour chaque bateau. Ils les embarquent un à un avant de reprendre le large.

On se sent bien. On a été retardés un peu, le stress est encore là. Mais là les trappes sont à l'eau, ça fait du bien , se réjouit Marc-Antoine Gauvin.

Ils n’avaient visiblement pas une seconde à perdre. Leur gagne-pain ne dure que deux mois.

Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes.

C'est un peu comme un fermier au moment des récoltes. C'est la seule période de l'année où on a un revenu , avance Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Les pêcheurs songent à réclamer le protocole de 72 heures qui permettrait de devancer l'ouverture de la pêche.

C'est un protocole qui est historiquement nécessaire dans les pêches qui sont plus hivernales ou automnales, parce qu'il y a historiquement plus de problèmes de météo. Étant donné le comportement météorologique dans les dernières années, ça sera peut-être une nécessité , explique-t-il.

D'après un reportage de Louis-Philippe Trozzo