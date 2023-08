Les Snowbirds, la patrouille acrobatique officielle du Canada, fascinent par leurs prouesses techniques et artistiques. Responsable de la gestion de l’escadron et de ses membres, l’adjudante-chef Cheryl Abernethy travaille dans le domaine de l’aviation depuis 33 ans.

J'ai commencé ma carrière en tant que technicienne sur les avions , indique Cheryl Abernethy, rencontrée lors du spectacle aérien d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. J'ai travaillé sur le F5, qui est maintenant retiré du service, puis sur le F18 et sur l'Aurora, en Nouvelle-Écosse , précise-t-elle.

Originaire d'Irlande, sa carrière dans le domaine de l’aviation l’a emmenée un peu partout au Canada, mais aussi en Italie, en Norvège et au Danemark. Elle passe aujourd’hui la plupart de son temps à Moose Jaw, en Saskatchewan, où se situe la base d’attache des Snowbirds.

Des carrières mises de côté

Cheryl Abernethy a rejoint les Forces armées canadiennes en 1990. Il y avait pas mal de femmes quand je suis arrivée , se rappelle-t-elle. Et puis, j'ai vu qu'il n’en restait plus grand monde au fur et à mesure que je progressais dans ma carrière. En Nouvelle-Écosse, par exemple, j'étais la seule femme sergente de toute la base.

Publicité

Cheryl Abernethy estime que la carrière de certaines femmes en aviation passe au second plan lorsqu’un couple fonde une famille. Plusieurs femmes dans l'aviation finissent avec quelqu'un également en aviation. La carrière de l'un ou l'autre va être délaissée, surtout si des enfants arrivent.

Attirer des femmes dans ces professions

Un rapport de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) indique que la proportion de femmes occupant des postes de pilotes, de contrôleuses aériennes et de techniciennes de maintenance a augmenté globalement de 4,5 % en 2016 à 4,9 % en 2021.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

En 2018, l' OACI a tenu à Cape Town, en Afrique du Sud, son premier sommet mondial de l'aviation sur le genre, avec pour objectif de discuter des défis auxquels sont confrontées les femmes dans l'aviation, et des obstacles pour attirer, retenir et promouvoir les femmes dans ce domaine.

En juillet 2023, un second sommet s’est tenu à Madrid, en Espagne, avec l’objectif d’améliorer l'égalité des sexes en aviation, en particulier au niveau de la direction et de la prise de décision.

Ouvrir en mode plein écran Les Snowbirds sont à l'honneur au spectacle aérien d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. Ils sont au nombre de neuf à la fois dans les airs, volent à une vitesse d’environ 600 km/h et se rencontrent à 10 mètres de distance. Photo : Radio-Canada

Montrer l’exemple

Le spectacle aérien d'Abbotsford a tenu vendredi un atelier pour les filles et femmes de 16 ans et plus afin de les initier notamment aux bases de l’aviation, à l’alphabet phonétique et aux instruments de contrôle.

Publicité

L’événement a également accueilli Melissa Burns, une pilote acrobatique américaine dotée de nombreux records à son actif, dont les cascades à bord de son avion Edge 540 captivent les audiences.

De son côté, Cheryl Abernethy vante les nombreuses occasions dans le domaine de l’aviation pour les femmes. Préparez-vous à ce qu'aucun jour ne soit exactement le même , sourit-elle. Les occasions qui vont se présenter sont tout simplement exceptionnelles.

Avec des informations de Lien Yeung