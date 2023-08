Les Îles-de-la-Madeleine connaissent une baisse de l’achalandage touristique

À l'instar de plusieurs régions du Québec et de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine connaissent cette année une baisse de l'achalandage touristique. Même si certains hébergements continuent d'afficher complet, les statistiques de la première moitié de l'été laissent croire que la saison 2023 ne passera pas à l'histoire.

L'an dernier, près de 74 000 visiteurs ont séjourné dans l'archipel de juin à septembre, un record qui ne sera vraisemblablement pas battu cette année.

À l'Auberge du port, on remarque une certaine baisse de l'achalandage, surtout pour la deuxième moitié de l'été. On est revenu au niveau des saisons 2017, 2018, 2019, l'avant pandémie , explique Claude Thériault, propriétaire de l’auberge située à Cap-aux-Meules.

Ouvrir en mode plein écran Claude Thériault, propriétaire de l’Auberge du port, à Cap-aux-Meules, sur l'archipel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Même s'il est trop tôt pour dresser un bilan complet, l'hôtelier anticipe déjà une diminution de son chiffre d'affaires qu'il estime à environ 15 %.

C'est un peu normal, avec les gens qui vont à l'international. [...] Le touriste est encore au rendez-vous, mais un peu moins que [lors de] la pandémie, c'est tout! , affirme-t-il.

Au camping Belle Plage, situé à Bassin, on note une baisse de 10 % de l'affluence en juillet, mais un mois d'août similaire à l'an dernier.

Ouvrir en mode plein écran Camping Belle Plage, à Bassin, aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À la chocolaterie Eaux Îles, sur le site historique de La Grave, les affaires sont aussi moins bonnes que l'an dernier.

Ouvrir en mode plein écran Linda Lebel, propriétaire de la Chocolaterie Eaux Îles, sur le site historique de La Grave, à Havre-Aubert. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je pense que je suis comme tous les commerces. On a une baisse en juin de 30 à 40 %. Je dirais 10 à 15% pour juillet et août, par contre. En septembre, on s'attend à une baisse de 40 % , explique la propriétaire, Linda Lebel.

Publicité

Le même accueil chaleureux

La baisse d'achalandage n'est probablement pas une mauvaise nouvelle pour certains Madelinots qui ont démontré une exaspération face au nombre élevé de visiteurs.

Au cours des dernières années, quelques insulaires ont publié sur les réseaux sociaux des commentaires désobligeants à l'égard des touristes, notamment en raison du trafic qu'ils génèrent et des logements qu'ils accaparent.

Si bien qu'un peu plus tôt cet été, Tourisme Îles-de-la-Madeleine a invité les résidents de l'archipel à renouer avec leur accueil traditionnellement chaleureux. L'association touristique craint en effet que ces commentaires entachent la réputation de la destination.

Ouvrir en mode plein écran Dimanche, il y avait foule à la plage du Sandy Hook de Havre-Aubert, par ce rare jour de beau temps, en cet été un peu gris. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les touristes rencontrés à Havre-Aubert rapportent ne pas avoir senti le ras-le-bol de certains Madelinots. Au contraire, ils sont contents de nous voir, je pense , déclare Dominik Poirier, un touriste de Granby.

Ouvrir en mode plein écran Gabrielle Bergeron et Frédéric Chalte, des touristes venus de Montréal. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On n'a pas vraiment vérifié les réseaux sociaux avant de venir. On s'est juste pointé en sachant que tout était beau , affirme Frédéric Chalte, un touriste de Montréal. L’accueil est très, très bon , ajoute-t-il.

Gaétan Thibodeau, touriste de Saint-Philippe-de-Laprairie, renchérit. Ils sont très chaleureux comme il y a 20 ans. Pour moi, ça n’a pas changé. On n’a pas encore rencontré de monde qui était tanné de nous autres.

Ouvrir en mode plein écran Les soeurs Bourgoin de Saint-Jérôme profitent de la plage de Sandy Hook, à Havre-Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les sœurs Bourgoin de Saint-Jérôme n’ont, elles aussi, que de bons mots pour les Madelinots.

Tourisme Îles-de-la-Madeleine n'a pas voulu commenter la saison touristique en cours, préférant attendre le dévoilement du bilan complet, prévu en novembre.

Avec les informations d'Isabelle Larose