Des records d’achalandage pour la 14e édition du Festival Gymkhana de Falardeau

C'est dimanche que s'est terminé le Festival Gymkhana, qui s’est déroulé à Saint-David-de-Falardeau du 10 au 13 août. L’événement, qui rassemble chaque année des milliers de visiteurs, pourrait battre des records d’achalandage.

Chaque année, le festival organise un gymkhana, une compétition qui regroupe plusieurs épreuves chronométrées, dans lequel les chevaux les plus rapides et les plus agiles remportent les grands honneurs. Ils doivent ainsi se distinguer dans des pratiques de barils ou encore du derby d’attelage.

Des spectacles de musique et des activités familiales étaient aussi prévus au cours de la fin de semaine, dont des prestations de Bruno Rodéo et du Coco Country Band.

Attentes peu élevées

Les attentes étaient peu élevées en raison de la météo pluvieuse. Le record d’achalandage sera toutefois battu, selon l’organisation.

Publicité

La soirée d'hier [samedi] a été vraiment incroyable, le site était plein à craquer. [...] Je pense qu'on va avoir encore battu des records cette année, surtout avec notre journée d'hier. L'année prochaine, ça va être notre 15e édition, fait que c'est sûr que c'est un chiffre qu'on veut souligner, fait qu'on espère pouvoir avoir des nouveautés, puis peut-être des spectacles de plus grande envergure , a commenté la présidente du Festival Gymkhana de Falardeau, Ann-Frédérick Lavoie.

L’an dernier, 15 000 spectateurs avaient assisté aux compétitions et aux spectacles.

Avec les informations d’Andréanne Larouche