Des chercheurs se penchent sur l’utilisation de clôtures virtuelles pour le bétail

Une équipe de recherche de l’Université de l’Alberta se penche sur l’utilisation de la technologie dans l’élevage de bétail. Les chercheurs veulent savoir comment des clôtures virtuelles peuvent affecter les bêtes et influencer le pâturage en rotation.

Le procédé est simple. Une partie du bétail au Roy Berg Kinsella Research Ranch, à l’est d’Edmonton, est munie d’un collier alimenté par de petits panneaux solaires. À l’aide d’une application téléphonique, les chercheurs peuvent tracer une clôture virtuelle, qui consiste en une limite virtuelle pour le bétail.

Essentiellement, avec votre doigt vous dessinez les limites de votre pâturage. Ensuite, cette information est téléchargée sur le collier , indique Alex Harland, un étudiant qui fait partie de l’équipe de recherche.

Lorsque le bétail dépasse les limites en question, le collier émet un son d’avertissement. Le bétail, entraîné à reconnaître ce son, doit alors rebrousser chemin. S’il ne le fait pas, il recevra une décharge électrique.

Cet avertissement sonore et cette décharge électrique peuvent survenir jusqu'à trois fois, après quoi l'utilisateur sera averti que l'animal s'est échappé et que le collier se mettra en veille.

L’utilisation de clôture virtuelle n’est pas destinée à remplacer les clôtures physiques, mais doit servir pour le pâturage en rotation. M. Harland précise qu'une fois l'équipement mis en place et que le bétail a été entraîné à son utilisation, tout ce dont vous avez besoin est une application sur votre téléphone.

Ouvrir en mode plein écran La technologie utilisée par le biais de ces colliers est disponible via la société norvégienne Nofence. Photo : Université de l'Alberta / Melanie Buckler

À son avis, cette technologie pourrait permettre aux agriculteurs d’économiser de l’argent à long terme.

Publicité

L’installation de clôtures pour le pâturage coûte très cher et faire bouger les animaux demande beaucoup de main-d’œuvre , explique M. Harland.

Sur la question des décharges électriques, le chercheur stipule que leurs forces sont environ un sixième de celle d’une clôture électrique normale, et le bétail apprend à éviter les chocs au fil du temps.

Ils continueront à pâturer à la limite de la zone établie pendant que l’avertissement sonore se fait entendre jusqu'à la toute fin. Ensuite, ils vont s’arrêter et revenir [dans les limites] pour éviter le choc , indique-t-il.

Un autre élément étudié est la conséquence des clôtures virtuelles sur la santé et le bien-être du bétail. Selon M. Harland, les données préliminaires ne montrent pas de corrélation entre la prise de poids et les décharges électriques. Le niveau de reproduction se situe également dans la moyenne.

Pour l’instant, l’un des problèmes de cette technologie réside dans le manque d’accès à Internet de certains agriculteurs selon M. Harland.

Publicité

Cela a dépassé mes attentes

Lance Neilson, qui est éleveur de bétail près de Stettler, entre Edmonton et Calgary, s’est associé au Olds College pour tester la technologie des clôtures virtuelles sur quatre de ses bovins.

Cela a dépassé mes attentes , a-t-il déclaré.

À son avis, cette technologie permet de délimiter un pâturage de façon plus précise et permet une rotation rapide et efficace : Il y a tellement d'avantages et cela me permet, en tant que producteur, d'obtenir plus de jours de pâturage sur la même terre .

Il souhaite maintenant voir un produit plus local, au lieu de commander les colliers d’Europe, car la technologie utilisée est disponible via la société norvégienne Nofence.

Nous avons besoin d'une solution faite au Canada et cela nécessite des fonds , a-t-il expliqué, précisant qu’il aimerait que le gouvernement soutienne cette technologie financièrement.

D'après des informations d'Emily Williams