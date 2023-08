Ceinture de verdure : la mobilisation se poursuit en banlieue torontoise

Environ 250 personnes ont manifesté devant le bureau du ministre des Finances de l’Ontario dimanche pour réclamer l’annulation de la vente de terres de la ceinture de verdure à des promoteurs immobiliers.

La ceinture de verdure, créée en 2005, est une vaste zone protégée de l’étalement urbain qui s’étend sur plus de 300 km dans le sud de l’Ontario

Le gouvernement Ford a soustrait certaines sections de ce territoire pour qu'on puisse y construire des maisons.

Une décision complètement insensée, selon des résidents des terres avoisinantes. Ils s’opposent à la construction de logements sur des terres agricoles.

Il s'agit des meilleures terres agricoles de l'Ontario. Nous produisons notre nourriture sur ces terres. Il s'agit d'une ressource non renouvelable, donc une fois qu'elle est asphaltée, elle disparaît et nous voulons la protéger.

Je suis vraiment indignée, frustrée par les décisions du gouvernement provincial, renchérit Brigitte Sopher, une résidente de la petite communauté de Whitevale.

Les manifestants s’opposent également à la manière dont ses terres ont été vendues aux promoteurs.

La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, a rendu public mercredi un rapport accablant dans lequel elle conclut que la sélection des terres retirées favorisait certains promoteurs et propriétaires immobiliers.

Mme Lysyk a constaté lors de son enquête que le chef de cabinet du ministre du Logement avait joué un rôle central dans la sélection des terrains en question et que ses choix avaient été influencés par des promoteurs immobiliers.

Le premier ministre ontarien a admis cette semaine que le processus de sélection des terres avait présenté des failles. Son bureau a demandé au commissaire à l'intégrité de la province d'enquêter sur les agissements du chef de cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Doug Ford accepte également d’appliquer la plupart des recommandations de la vérificatrice générale, mais il rejette celle qui propose de réévaluer les changements apportés au territoire de la ceinture de verdure.

Tous les résidents de cette région veulent être propriétaires d’un logement et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela soit possible et abordable