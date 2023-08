Une chute freine Olivia Baril aux Mondiaux de cyclisme

Victime d'une chute, la cycliste Olivia Baril a dû se contenter du 34e rang lors de l'épreuve sur route des Championnats du monde, courue dimanche à Glasgow en Écosse.

L’incident est survenu un peu après la mi-course, alors que le peloton cherchait à réduire l’écart sur un groupe de cinq concurrentes à l’avant.

Un contact accidentel a provoqué la chute de Baril et de sa compatriote Simone Boilard. Les deux Canadiennes ont tenté tant bien que mal de remonter la pente, sans jamais être en mesure de revenir dans le coup.

« Je suis tombée au sol et j’ai glissé directement dans la barrière. Le temps de me relever, de remettre ma chaîne en place, je savais que c’était pas mal fini. Sur un circuit comme ça, si tu as une bad luck, tu ne peux pas vraiment revenir. C’est une malchance, ça fait partie de la course », a commenté Baril au site Sportcom à l’issue de l’épreuve de 154 kilomètres.

Au bout du compte, la cycliste de Rouyn-Noranda, a terminé l'épreuve a plus de 13 minutes de la championne, la Belge Lotte Kopecky.