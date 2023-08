Les passionnés ont répondu présents au 40e Festival western de Guigues

La 40e édition du Festival western de Guigues a pris fin dimanche, après six jours de spectacles et de compétitions qui ont fait courir les foules.

Même s’il est difficile d’évaluer l’achalandage total à toutes les activités du Festival, la présidente Roxane Savignac assure que les attentes des organisateurs ont été comblées.

On a eu une super belle semaine, lance-t-elle. Nous avons une programmation diversifiée, tant de jour que de soir. Les gens ont coché présents. Météomédia a été notre pire ennemi en fin de semaine, mais nous n’avons pas eu de pluie pour le rodéo professionnel samedi soir et les estrades étaient pleines. Les gens attendaient cette édition et on leur a rendu à la hauteur des attentes.

Ce 40e Festival western marquait notamment le retour de la parade, dimanche matin, dans les rues de St-Bruno-de-Guigues.

C’était spécial de voir les parents, qui avaient participé à la parade en vélo par le passé, qui étaient de retour avec leurs enfants. Ça faisait au moins 10 ans qu’on n'avait pas eu de parade. C’était beau de voir les gens sur le parcours. On sentait la fierté dans leur visage , ajoute la présidente.