Un nouvel écrasement d’avion en Alberta fait un mort et un blessé grave

Dimanche, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rapporte qu’un écrasement d’avion, survenu près du lac Beaverhill, à l’est d’Edmonton, a fait un mort et un blessé grave.

Le détachement de la police fédérale, à Tofield, a été contacté le 11 août, vers 21 h, pour de l’assistance afin de localiser l’appareil après l’écrasement. L’aéronef a été localisé peu après minuit, à environ 200 mètres du rivage, dans les eaux de la partie nord-ouest du lac.

Le petit avion était occupé par deux personnes. L’une est décédée, l’autre, gravement blessée, a été transportée à l’hôpital d’Edmonton.

Une enquête a été ouverte par le Bureau de la sécurité des transports (BST) et le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports afin de déterminer les causes de cet accident.

Fin juillet, six personnes sont mortes dans l’écrasement d’un avion à Kananaskis Village.