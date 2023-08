Des aînés de la Minganie interpellent le gouvernement du Québec quant au retard de livraison de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

On vit tous les deux dans cette chambre et c’est vraiment petit. C’est chaud, c’est humide, c’est très difficile la nuit pour pouvoir dormir , témoigne Mme Landry. Elle et son mari Michel Villon sont logés dans une petite chambre qu'ils jugent inconfortable au CHSLD de Havre-Saint-Pierre.

On n’a pas un grand espace. Quand même qu’on voudrait danser, on ne pourrait pas!

C’est angoissant. Puis, par-dessus le marché, on est dans une bâtisse qui n’a pas d’air climatisé. Quand il fait chaud, il fait chaud , renchérit Michel Villon.

Le couple a hâte d'emménager dans son nouvel appartement à la Maison des aînés.

Ouvrir en mode plein écran Le couple de Havre-Saint-Pierre déplore les nombreux retards de livraison de la Maison des aînés. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

La livraison de la nouvelle résidence pour aînés était initialement prévue à l’automne 2022, avant que le ministère de la Santé ne révise l’échéancier pour l’automne 2023. Cependant, les retards s’accumulent encore. Radio-Canada dévoilait en mai dernier que la nouvelle Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre pourrait accueillir ses premiers résidents au début de l'année 2024. Désormais, rien n’est certain. La Société québécoise des infrastructures (SQI) indique élaborer un nouvel échéancier et s'abstient de révéler la nouvelle date de livraison.

Marie Landry et Michel Villon déplorent le manque d’informations disponibles.

C’est pour ça qu’on a tellement hâte d’avoir des nouvelles du nouveau foyer. Au moins de savoir où ils en sont rendus avec la construction, parce que ça fait au moins deux ou trois mois que [les travailleurs de la construction] ne travaillent pas. On n’a pas de nouvelles de personne! , s'indigne Marie Landry. On regarde tous les jours si on voit du monde travaille, mais on ne voit pas personne.

Ouvrir en mode plein écran Marie Landry et Michel Villon vivent tous les deux dans cette petite chambre du CHSLD à Havre-Saint-Pierre en attendant que la Maison des aînés soit inaugurée. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Par ailleurs, les organismes qui représentent les aînés dans la région font face au silence de la part de la SQI , qui est responsable du projet. Les gens sont inquiets , note la présidente de la Corporation des aînés de la Minganie, Carole Gasse. On aimerait qu’on nous sorte un communiqué pour nous expliquer c’est quoi ces retards-là parce qu’on entend toutes sortes de rumeurs.

Publicité

On n'a aucune nouvelle de ce qu'il se passe à la Maison des aînés , renchérit Toussaint Richard, président de la FADOQ de la Côte-Nord.

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, voudrait davantage de transparence de la part de la SQI . Pourquoi on est rendu là aujourd’hui? Qu’est-ce qui a créé cette situation-là finalement qu’on aura des mois et des mois et peut-être même des années de retards sur les travaux? , se demande-t-elle, visiblement indignée.

La SQI indique par courriel être en discussion avec la compagnie responsable du chantier, Construction CYBCO depuis plus d’un mois.

Par ailleurs, certains travaux ont été interrompus au début du mois de juin. Des évaluations sont toujours en cours concernant la méthode de correction des déficiences identifiées qui sera retenue , écrit la SQI .

L’entrepreneur en construction a décliné notre demande d’entrevue.

Publicité

Initialement prévu à 51,2 millions de dollars, le coût total de la construction de la nouvelle résidence est maintenant de 56,6 millions de dollars. Une hausse de 5,4 millions de dollars a été autorisée en avril 2022 afin de s’adapter à la surchauffe du marché de la construction , mentionne la Société.

En attendant la livraison de la nouvelle Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, Marie Landry et Michel Villon patientent sagement dans leur chambre en rêvant d’espace et d’air climatisé.

Avec la collaboration de Renaud Chicoine-McKenzie