Deux infirmières du bloc opératoire de l'Hôpital Fleurimont reviennent sur la journée de jeudi, où les activités ont été suspendues pendant plusieurs heures. Selon elles, ce n'est pas un sit-in qui a été organisé. Elles disent avoir agi en réaction à ce qu'elles décrivent comme une situation de crise.

Malgré l'entente qui est survenue vendredi entre leur syndicat et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, elles réitèrent leur souhait d'être mieux écoutée par de leur employeur.

Sonia Bresse, une infirmière qui travaille au bloc opératoire depuis plus de 20 ans, revient sur le sit-in organisé par 39 infirmières et inhalothérapeutes du bloc opératoire jeudi dernier. L'infirmière raconte qu'elle a vécu très difficilement cette journée. Alors qu'elle pensait assister à une rencontre informative avec l'employeur, celui-ci leur a finalement annoncé que les dons de quarts de travail de garde seraient interdits à partir du 1er septembre prochain. Ils nous ont présenté ça comme directive, on n'avait pas de discussions à avoir avec eux et s'il y avait des questions, c'était de façon individuelle à la fin de la rencontre seulement , relate-t-elle.

C'est difficile pour nous parce que l'employeur veut souvent nous dire que c'est important la conciliation travail-famille, puis le don de garde pour nous c'est important, c'est ce qui fait qu'on peut avoir une conciliation.

Depuis qu'elle est en poste au bloc opératoire, Mme Bresse soutient n'avoir entendu personne se plaindre des dons de garde des quarts de travail de garde.

Elle indique que les infirmières ont déjà mentionné à leur employeur par le passé qu'elles ne souhaitaient pas voir la fin de ces dons de garde. Que si l'employeur s'en allait vers cette solution-là, ce serait difficile que les gens acceptent ça , dit-elle.

Pas un sit-in, mais une situation de crise

Pour Nadia Stéphanie Ouellet, une infirmière cheffe d'équipe qui travaille elle aussi au bloc opératoire du CHUS-Fleurimont depuis plus de 20 ans, ce n'est pas un sit-in qui a été organisé jeudi. L'infirmière explique que certaines de ses collègues étaient tellement bouleversées, qu'elles ne pouvaient tout simplement pas travailler.

C'était un cri du cœur qu'on lançait, on était bouleversées. Incapables de travailler. Il y avait des infirmières qui pleuraient, inconsolables. C'était impensable qu'on aille servir la population de cette façon-là.

Il y a des chirurgiens qui nous ont vues et qui ont choisi d'annuler leurs journées opératoires parce qu'ils ont dit "moi je ne travaillerai pas avec du personnel bouleversé de cette façon-là" , poursuit la cheffe d'équipe.

Ce que je déplore, c'est qu'on ait dû se rendre là pour être entendues.

Elle dénonce elle aussi le fait que l'employeur ait imposé la fin des dons de quarts de travail de garde, au lieu que ce soit fait sous forme de discussion, alors que cela fait plusieurs années qu'ils sont en situation de crise .

Selon Mme Ouellet, ce qui est arrivé est un manque de respect de la part de l'employeur.

L'infirmière a aussi tenu à rappeler que les infirmières se sont assurées que les cas urgents soient traités jeudi matin.

Solutions proposées par les infirmières

Sonia Bresse rapporte que les chirurgies qui sont effectuées au bloc opératoire de l'Hôpital Fleurimont sont ultras spécialisées , comme les chirurgies cardiaques ou les traumas, ce qui fait en sorte que c'est plus long de former de nouveaux employés.

Ça prend des gens, mais ça prend une écoute aussi, une participation active de nos gestionnaires pour trouver des solutions.

Malheureusement on ne se sent pas écoutées, ce qui fait que beaucoup de gens sont partis en maladie , déplore l'infirmière.

On a au moins la moitié de notre personnel en congé maladie.

Les infirmières ont fait une sortie publique en mai dernier en lien avec leurs inquiétudes sur la période estivale. Elles ont également envoyé une lettre à leur directeur général pour demander une meilleure écoute en septembre 2022.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a refusé notre demande d'entrevue cette fin semaine en lien avec ce dossier. L'employeur a retiré sa plainte faite au Tribunal administratif du travail (TAT) après s'être entendu à l'amiable avec le syndicat. Le CIUSSS jugeait illégal le moyen de pression employé par les infirmières.

Le cabinet du ministère de la Santé et de service a réagi dans une déclaration écrite : C’est certain que ce n’est pas une situation idéale, mais il est important de rappeler que la période estivale amène son lot de défis supplémentaires, comme c’est le cas chaque année. Il faut que notre personnel puisse prendre des vacances bien méritées tout en continuant d’assurer les services à la population, c’est une priorité , peut-on lire.

Avec les informations de Jean Arel