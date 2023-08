Un participant de la région parmi les gagnants du Festival de la chanson de Saint-Ambroise

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise a annoncé les grands gagnants de sa 32e finale, qui a eu lieu samedi soir, à l’aréna Marcel-Claveau. L’Almatois d'adoption, Marcelin Ouellette, a mis la main sur le premier prix dans la catégorie « Auteurs-compositeurs-interprètes. »

Je me sens comme sur un petit nuage.

Le chanteur s’est notamment vu offrir une bourse de 2000 dollars, en plus d’une prestation rémunérée de 1000 dollars en première partie d’un artiste de la programmation de 2024 de Jonquière en musique. Il explique qu'il n'avait même pas l'intention de participer au concours, au départ.

À la base, je ne voulais pas m’inscrire à Saint-Ambroise parce que je m’étais inscrit il y a deux ans, mais ça n’avait pas passé. Mes vidéos étaient peut-être moins bien faites, a-t-il raconté. À un moment donné, je suis arrivé un dimanche matin chez mon beau-père pour changer les tires du char. Finalement, c’était la dernière journée pour s’inscrire à Saint-Ambroise. Il m’a dit "Hey, Marcelin, tu n’as rien à perdre." Il m’a comme poussé et moi, je me disais que ça ne valait pas la peine.

C’est finalement le beau-père du chanteur qui l’a inscrit au festival. J’avais deux tounes en tête, a assuré Marcelin Ouellette. Une de ces tounes-là n'était pas finie, donc j’ai passé toute la journée, on a travaillé fort pour la finir. Et c’est grâce à ça que j’ai pu être ici aujourd’hui et avoir toutes ces belles expériences.

Ouvrir en mode plein écran Marcelin Ouellette a remporté les grands honneurs dans la catégorie Auteurs-compositeurs-interprètes au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Photo : Radio-Canada

Dans la catégorie Interprètes 13-17 ans , c’est Ange-Élie Ménard de Kanata, en Ontario, qui est sortie victorieuse. Anne-Virginie Bérubé est, pour sa part, gagnante de la catégorie Interprètes 18 ans et plus . Les deux chanteuses se méritent notamment une bourse de 2500 dollars pour la production d’un microalbum de trois chansons.

Ce sont trois juges de la Grande finale qui ont choisi les gagnants. Les auteurs-compositeurs-interprètes ont pu chanter deux chansons de leur répertoire tandis que les interprètes se sont vu attribuer une chanson imposée. Les 60 participants du festival ont eu droit à plus de 75 000 dollars en prix, en bourses et en ateliers pour y avoir pris part.