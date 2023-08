D’abord déployée sous forme de projet pilote mené au cours des deux années précédentes, la cuisine de rue est permise à Québec depuis 2019. Cette année-là, 10 sites pouvaient accueillir des camions de cuisine de rue, un nombre que les principaux intéressés trouvaient trop bas. Aujourd’hui, on en compte 7, une baisse qui apparaît proportionnelle à l’intérêt que semblent avoir les restaurateurs pour cette formule.

Sur le site web de la Ville de Québec, la liste des restaurateurs autorisés pour la saison 2023, qui doit être mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux joueurs obtiennent les autorisations d'exploiter un camion-restaurant ou un vélo de cuisine de rue sur le domaine public , se résumait à un bref À venir lorsque consultée dimanche par Radio-Canada.

En plus de se conformer à la réglementation en vigueur, chaque restaurateur souhaitant opérer un camion de cuisine de rue doit débourser la somme de 100 $ pour la saison.

Martin Brown, copropriétaire du Brise-Glace, est le seul à avoir fait une demande de permis à la Ville pour opérer son bar laitier sur les sites proposés cette année.

Rencontré au domaine Maizerets, un des 7 sites autorisés, M. Brown croit qu’avoir ces options où opérer ses 3 camions en dehors de l’événementiel est une façon d’optimiser la saison estivale.

Ça nous fait faire du travail de plus , lance celui qui sert des crèmes molles depuis 38 ans. Il faut essayer de prendre le plus de contrats possible.

Il déplore néanmoins le retrait du quai des Cageux, lieu-phare de la promenade Samuel-De Champlain, de l’éventail de sites de la Ville. Les aménagements qu’on y trouve connaissent actuellement des travaux de restauration.

En faveur du corporatif

Le doyen des food trucks à Québec est-il surpris d’être le seul à avoir fait une demande de permis à la Ville cette année?

Non, au contraire , puisque, dit M. Brown, la plupart des camions de cuisine de rue sont, comme lui, sollicités durant l’été pour des événements corporatifs, des festivals, ou encore des mariages, où, contrairement au territoire de la Ville de Lévis, le permis n’est pas requis. Notre demande est très, très forte.

Son de cloche similaire du côté de Dany Thériault, propriétaire du resto-bar Le Cube rencontré aux abords de La Poutinerie Bergeron, un de ses 4 camions en opération, qui se dit de plus en plus appelé par des entreprises désireuses de gâter leurs employés sur les lieux de travail.

60 à 70 % de notre business va être dans le corporatif , dit celui qui admet en contrepartie faire de moins en moins de festivals en raison notamment d’enjeux de main-d’œuvre. Un autre frein : la commission , un pourcentage des ventes que les organisateurs d’événements à grand déploiement exigent aux camions de rue présents.

Sur le sujet du peu de permis de restauration de rue demandés cette année à Québec, M. Thériault est d’avis que la formule des sites telle que proposée par la Ville n’est pas pérenne.

Aller sur un site où il n’y a pas d’activité et rester stationné là 2,3 jours, sans être demandé, je pense que c’est porté à disparaître.

Sites accessibles aux camions-restaurants ayant reçu l'autorisation d'exploiter la cuisine de rue sur le domaine public : Centre de plein air de Beauport

Domaine Maizerets

Emprise de la rue de la Gare-du-Palais (face au Palais de justice)

Emprise de la rue de la Gare-du-Palais (face à la gare du Palais)

Parc de la Plage Jacques-Cartier (arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Étienne-Parent (Beauport)

Secteur de l'étang de la Côte (boulevard Sainte-Anne) Source : Ville de Québec

Cuisine de rue... et de niche

Pour sa part, Steeve Gros-Louis, propriétaire du restaurant Sagamité, à Wendake, ne trouve pas attrayants les sites choisis par la Ville.

Pour opérer son camion de rue, le Saga Nomade, M. Gros-Louis a pourtant été, pendant quelques années, de ceux ayant fait une demande de permis.

Toutefois, le faible engouement observé sur ces sites l’a fait se raviser.

On vise beaucoup plus le corporatif, l’entreprise privée et les partys que les gens font dans leur maison, dans leur domaine, des choses comme ça , ajoute-t-il.

Avec son hamburger de wapiti et sa poutine au confit de canard forestier, entre autres mets préparés à même le Saga Nomade, M. Gros-Louis sait bien que son offre ne correspond pas nécessairement à ce que recherchent monsieur et madame Tout-le-Monde en termes de nourriture de festival, par exemple. Ou en termes de prix.

C’est certain qu’on est très niché dans ce qu’on fait [...] Le passé nous a amené à dire qu’on s’est concentré vraiment sur ce qui était corporatif.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Jérémie Camirand