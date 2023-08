Une délégation estrienne du Groupe région d'intervention sociale (GRIS) de l'Estrie est de passage à Montréal pour le défilé de la Fierté dimanche.

Un retour attendu pour l'événement, qui avait été annulé à la dernière minute l'an dernier en raison d'un manque de ressources pour assurer la sécurité des participants.

Le défilé qui fait valoir les droits et les revendications de la communauté 2SLGBTQIA+ a débuté vers 13 h sur le boulevard René-Lévesque, à l'angle de la rue Metcalfe.

Le défilé va se terminer à la hauteur du Village. Le directeur général du GRIS-Estrie, Samuell Beaudoin, indique que sur place, l'ambiance est indescriptible . C'est vraiment le fun d'être là, on voit que les gens sont contents, contentes, d'être présents, présentes , décrit-il.

Ils sont plus de 150 participants du GRIS-Estrie et du GRIS-Montréal à prendre part à l'événement. Samuell Beaudoin estime que ce sera le plus grand défilé depuis longtemps à Montréal.

C'est merveilleux sur plusieurs aspects. Le défilé est super important , met de l'avant le directeur général.

Ça s'appelle la Fierté, parce que quelque part, il y a eu de la honte historiquement dans le passé, mais aussi en ce moment quand les gens de la diversité sexuelle et de genre vivent des discriminations, il y a de la honte. Et notre Fierté, c'est notre moment pour montrer qu'on est fiers d'être nous-mêmes.

Et c'est aussi l'énergie et de se retrouver en communauté, voir des gens comme nous , renchérit M. Beaudoin.

Il ajoute que des plus jeunes participent également à l'événement, ce qui leur permet de voir des exemples de gens qui les ressembles et qui vivent les mêmes enjeux qu'eux.

Le GRIS-Estrie va souligner la fierté du 12 au 16 septembre, une semaine qui va se terminer avec le traditionnel défilé de l'organisme, appelé Fière la fête.

