Un bilan positif malgré les embûches pour Osisko en lumière

Les organisateurs du festival Osisko en lumière tracent un bilan positif de la 20e édition, qui a pris fin samedi soir à Rouyn-Noranda.

La pluie et le temps froid s’étaient invités pour cette dernière soirée qui mettait en vedette la chanteuse québécoise Charlotte Cardin.

Au cours des jours précédents, Osisko en lumière avait aussi du composer avec l’annulation du spectacle du groupe DeadMau5, et un orage qui a forcé l’évacuation temporaire du site.

On a eu des embûches, mais pas de problématique énorme que nous n’avons pas pu résoudre, affirme le directeur général Frédéric Roy-Hall. C’était une édition particulière et notre équipe a su passer à travers. Les festivaliers ont été au rendez-vous. À l’interne, on se dit que c’était notre meilleure année la pire!

Les spectateurs étaient au rendez-vous pour cette 20e édition d'Osisko en lumière. Photo : Alex Alisich - Osisko en fête

Le bilan exact n’est pas encore connu, mais il est déjà certain qu’Osisko en lumière ne s’approchera pas de son édition record de 45 000 entrées de 2022.

Naturellement, on a ressenti un impact aux guichets, confirme M. Roy-Hall. Ça ne sera pas notre plus grosse édition en terme de spectateurs. Mais il y a des festivals où, quand il pleut, personne ne vient. Ici, on a quand même eu vraiment beaucoup de gens samedi soir et c’était merveilleux. On est chanceux que nos festivaliers nous aiment autant et qu’ils aient apprécié l’expérience et la programmation.

Malgré les orages, le groupe Three Days Grace a pu performer, jeudi soir. Photo : Alex Alisich - Osisko en fête

Les dirigeants d’Osisko en lumière avaient pris la décision d’annuler les feux d’artifice pour cette 20e édition, en raison de la situation des feux de forêt dans la région et dans le Nord-du-Québec. Une réflexion est amorcée pour la suite des choses.