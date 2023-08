Une vague de chaleur commence dimanche en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique se prépare à une vague de chaleur qui doit débuter dimanche avec des températures qui devraient atteindre plus de 30 °C pendant une bonne partie de la semaine.

Les autorités ont prévenu les résidents que les températures pourraient dépasser les 35 °C dans le sud de la province et que des centres de rafraîchissements seront ouverts pour les personnes ayant besoin de fuir la chaleur.

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, recommande à la population de prendre des précautions, de boire de l’eau et de limiter les activités à l’extérieur.

Environnement Canada prévoit des températures aussi élevées que 38 °C d'ici mercredi à Kamloops, tandis qu'à Port Alberni, les températures devraient rester entre 30 et 35 °C toute la semaine.

L’agence a publié des veilles de chaleur samedi le long de la côte sud, prévoyant que Vancouver, la vallée du Fraser et la baie Howe connaîtront des températures atteignant environ 33 °C. L’est de l'île de Vancouver et la côte Sunshine devraient voir des températures diurnes entre 29 et 32 ​​°C.

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a déclaré que ces températures supérieures à la moyenne assécheront rapidement les bassins versants et qu’il faut continuer à économiser l'eau. Plus de 80 % de la province a atteint des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, le niveau 5 étant le plus élevé.

Comment rester au frais pendant un épisode de chaleur intense? Identifiez des endroits à l'extérieur de votre domicile où vous pouvez vous rafraîchir si les températures à l'intérieur deviennent dangereuses, qu'il s'agisse d'un centre de rafraîchissement désigné, d'un centre communautaire, d'un aréna ou d'un centre commercial.

Abaissez votre niveau d’activité et évitez les activités intenses.

Ne laissez jamais d’enfants ou d’animaux de compagnie dans une voiture stationnée.

Évitez la lumière directe du soleil en restant à l’ombre et en portant un chapeau et des vêtements de protection.

Buvez beaucoup d’eau, peu importe si vous avez soif ou non. D’autres mesures sont disponibles dans le Guide de préparation en cas de chaleur extrême (Nouvelle fenêtre) de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de La Presse canadienne