Le doris, une embarcation qui relie symboliquement Caraquet et Saint-Pierre-et-Miquelon

Une délégation de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perpétue la tradition des doris, étaient de passage dans la Péninsule acadienne, samedi. Le bateau typique à leur coin de pays a ravivé de bons souvenirs, à Caraquet.

Le doris est une embarcation en bois qui était utilisée pour la pêche en Amérique du Nord au 19e siècle. Il s’agissait du bateau de pêche primée de l’archipel français, qui en avait plus de 500 à l’époque.

C’est aussi une embarcation de pêche en bois qui est connue, à Caraquet : on en retrouve une, peinte aux couleurs acadiennes et mise en évidence par le Festival acadien, à l’avant du Centre culturel de Caraquet.

Déniché à Saint-Simon, ce doris a été fabriqué comme on le faisait à l’époque.

On n’a pas totalement éclairci son origine , précise le maire de la Ville de Caraquet, Bernard Thériault.

On pense qu’il aurait été construit il y a une trentaine ou une quarantaine d’années passées, probablement à l’école des pêches dans un programme de construction navale à partir d’un plan saint-pierrais , poursuit-il.

Le doris acadien n’a cependant pas pris l’eau depuis plusieurs années.

Passionnés de doris

Dans le cadre du Festival acadien de Caraquet, le président de l’association miquelonnaise Les Zigotos, Gérard Hélène, a présenté un exposé sur l’histoire du doris et sa fabrication.

Au fil du temps, les pêcheurs Saint-Pierre-et-Miquelon ont priorisé d’autres types d’embarcations, plus adaptés à la réalité maritime des îles.

Des membres des Zygotos. Photo : Facebook : ZIGOTOS SPM

Cependant, l’association des Zigotos, passionnée, a perpétué la tradition de son usage.

Quand nous avons repris l’association il y a une douzaine d’années, il n’en restait qu’un. Aujourd’hui, l’association en possède douze. Douze doris qui naviguent et douze doris qui ont une histoire , dit Gérard Hélène.

Bien qu’une centaine de bénévoles font partie de l’Association les Zigotos, garder vivante la tradition du doris à Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas chose facile, puisqu’il existe peu de relève.

Il y a quelques jeunes, il n’y en a pas beaucoup. Il y a ici mon petit-fils qui nous donne un petit coup de main de temps en temps. Mais autrement, il n’y en a pas vraiment , se désole Gérard Hélène.

Communautés de la morue

La ville de Caraquet et les îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont deux territoires liés par l’Histoire.

Saint-Pierre-et-Miquelon a fait vivre la presque totalité de la Péninsule acadienne durant la prohibition puisque nos pêcheurs sont devenus des marchands d’alcool avec leur collaboration , raconte le maire Thériault.

La présentation des Zigotos, à Caraquet, le 12 août 2023. Photo : Radio-Canada

Si se réunir pour parler de doris était un geste de rapprochement, le maire Thériault souhaite maintenant que les échanges entre Caraquet et l’archipel français se poursuivent.

On est né toutes les deux communautés de la morue. On continue à vivre de la mer et de la pêche et bien sûr la culture française est le trait d’union entre ces deux groupes , conclut le maire Thériault.

D’après le reportage de Mario Mercier