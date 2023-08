Une exposition d’art à Saint-Boniface met en valeur les artistes ruraux du Manitoba

Plus de 60 artistes ruraux sont mis en valeur grâce à une exposition d’art dans la galerie Buhler de l’Hôpital Saint-Boniface à Winnipeg. Ouvert du 1 au 27 août, Manitoba Rural & Northern Juried Art Show est la seule exposition d'art dans la ville qui ne présente que des artistes ruraux et nordiques.

L'événement gratuit vise à permettre aux artistes ruraux d'attirer l'attention de nouveaux publics et de partager leur art avec la communauté , selon l’organisateur de l’exposition, Manitoba Arts Network (MAN).

Les artistes proviennent des régions manitobaines du Centre, du Nord, de Parkland, d'Eastman, d'Interlake et de Westman. Le jury composé d'artistes manitobains professionnels a sélectionné les 10 meilleures œuvres de chaque région.

Ouvrir en mode plein écran Rosemarie Péloquin (assise à gauche) discute avec un autre artiste alors que les visiteurs profitent de l'exposition gratuite. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Pour l’artiste de Saint-Pierre-Joly, Rosemarie Péloquin, cette galerie est une occasion importante pour les artistes ruraux ainsi que pour les Winnipégois.

C'est super spécial parce que c'est juste des artistes du rural, du Manitoba , dit-elle. Ce n'est pas souvent que les artistes surtout de plus loin en dehors du périmètre, ont la chance d'avoir leurs œuvres dans une galerie. La galerie Buhler en plus, c’est super important.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre de Rosemarie Péloquin, Reflections 2, invite les visiteurs à interagir avec son art en se plaçant de manière à voir leur reflet dans le miroir. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Elle explique que ce rassemblement est un moment excitant et une occasion idéale pour créer des connexions. On se sent dans une communauté. Puis je suis fier de faire partie de la communauté rurale , ajoute Mme Péloquin.

Une exposition mémorable pour la communauté

De nombreux médias sont présentés dans la galerie tels que la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture et la céramique, parmi d’autres.

Pour le visiteur de l’exposition, Pete Todosichuk, le voyage en vaut la peine.

Je suis très impressionné par les différents médias et artistes [...] J’encourage certainement les gens à venir à Saint-Boniface pour visiter ce petit bijou caché , dit-il.

Plus de 75 visiteurs et 30 artistes ont participé à la réception de l’exposition dimanche, selon les organisateurs.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition du MRNJAS est un événement annuel depuis plus de 20 ans, mais cela fait trois ans qu'elle n'a pas eu lieu en personne. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

La coordinatrice des arts visuels de MAN, Nicole Shimonek, considère cet événement comme étant un service pour les artistes ruraux et nordiques qui n'auraient pas l'occasion de montrer leur art au grand public, surtout dans une galerie à Winnipeg.

Le fait que des œuvres d'art aussi remarquables, produites dans toute la province, soient présentées dans un espace d'exposition aussi magnifique [que la galerie Buhler] est vraiment important.

L’exposition Manitoba Rural & Northern Juried Art Show sera ouverte pour deux autres semaines, soit jusqu’au 27 août.

En septembre, MAN ouvrira un nouvel établissement consacré à l'art rural au 210, rue Princesse. Il comprendra une galerie et une boutique de souvenirs, attendues respectivement en novembre et au début de l'année prochaine.