À Winnipeg, Soapbox Science met les femmes du monde scientifique à l’honneur

De passage à Winnipeg, Soapbox Science a visé à mettre les femmes du monde scientifique à l'honneur. Selon des organisatrices, l'événement présente des modèles féminins dans ce domaine pour encourager les femmes et les personnes non binaires à s'y lancer.

Nous voulons amener toutes ces recherches fantastiques dans les rues de Winnipeg, dans un contexte informel , explique la coorganisatrice de Soapbox Science à Winnipeg et biologiste pour Pêches et Océans Canada, Nisha Ajmani.

Elle et sa sœur, Manisha Ajmani, expliquent que l'événement de samedi à La Fourche a pour objectif de créer un milieu scientifique plus inclusif, notamment en invitant des femmes et des personnes non-binaires œuvrant dans le domaine à présenter leur travail.

Les deux sœurs ont été conquises par le concept créé en 2011 à Londres et ont décidé d'y participer. Selon son site Web, la plateforme regroupe près de 2000 scientifiques à travers le monde.

En ce qui concerne Soapbox Science à Winnipeg, 12 personnes qui occupent des rôles en recherche, dans les universités ou au sein du gouvernement ont présenté leur travail à près de 200 personnes samedi.

Selon Manisha Ajmani, qui travaille en recherche à l'Université de Winnipeg, les présentations portent sur une variété de sujets.

Les sujets comprennent l'effet des changements climatiques sur les villes, l'utilisation des nouvelles technologies à différentes fins comme les robots ou l'apprentissage automatique , précise-t-elle.

Il y a une multitude d'angles à chaque sujet , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Nisha et Manisha Ajmani. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Les deux sœurs espèrent que l'événement mettra de l'avant les chercheurs de Winnipeg et inspirera les jeunes femmes et personnes non-binaires à considérer une carrière dans les sciences.

Nous voulons faire savoir aux gens qu'il y a des scientifiques incroyables qui font des choses tout aussi incroyables ici à Winnipeg , explique Manisha Ajmani.

Nous voulons promouvoir la visibilité des femmes dans la recherche.

Avec les informations de Walther Bernal