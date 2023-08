Vernon Adams fils et les Lions défont les Stampeders 37-9

Vernon Adams fils a complété 23 de ses 32 passes pour quatre touchés à son retour dans la formation des Lions de la Colombie-Britannique, qui ont vaincu les Stampeders de Calgary 37-9, samedi.

Les Lions (7-2) ont amorcé le match en force. Vernon Adams fils a mené les siens à un touché dès leur première possession. « Je me sentais bien. Je suis vraiment reconnaissant que ma blessure ne soit pas aussi grave que celles des autres quarts dans la ligue. »

L'ancien des Alouettes de Montréal a rejoint Keon Hatcher à répétition. Le receveur a conclu sa journée de travail avec neuf réceptions, 170 verges de gains et un majeur.

« Nous avons eu une bonne semaine d'entraînement. Keon Hatcher avait plusieurs jeux dans le plan de match cette semaine. Il en restait quelques-uns, en réserve, qui auraient pu lui donner 200 verges. »

Keon Hatcher, Taquan Mizzell, Lucky Whitehead et Alexander Hollins ont tous atteint la zone des buts.

Les Stampeders (3-6) ont connu des difficultés en attaque. La confusion entre le quart-arrière Jake Maier et ses receveurs a mené à plusieurs passes échappées et à des tracés ratés. Il a fallu presque tout le premier quart avant que Calgary n'enregistre un premier essai dans le match.

Les pénalités ont également coûté cher aux Stampeders. Les arbitres leur en ont décerné 11 pour 130 verges. « C'était vraiment mauvais, a concédé Jake Maier, qui a finalement réussi 17 de ses 31 passes pour 131 verges. On n'a pas très bien exécuté le plan de match. On a eu beaucoup de pénalités. On n'a pas réussi de touché. On a été assez désorganisés tout au long du match. »

Les Lions ont totalisé des gains en attaque de 343 verges, contre 203 pour les Stampeders. Les Stampeders recevront les Blue Bombers de Winnipeg, vendredi. Deux jours plus tard, les Lions seront de passage à Regina pour affronter les Roughriders de la Saskatchewan.