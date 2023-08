Émile Bilodeau sera la tête d’affiche du 2e Ouestival

Le chanteur Émile Bilodeau sera la principale tête d’affiche du 2e Ouestival, qui aura lieu les 15 et 16 septembre prochain au Club de golf Beattie de La Sarre.

L’événement créé en 2022 est organisé par des jeunes professionnels, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Ouest (CJEAO).

Il vise à animer le milieu pour favoriser la rétention des jeunes en Abitibi-Ouest, en plus de créer des occasions de réseautage et de socialisation pour les nouveaux arrivants.

Le Ouestival découle directement de la mission du CJEAO, au niveau de l’attraction et la rétention des jeunes, précise Gabriel Côté, agent de projet au CJEAO. On veut aussi stimuler l’entrepreneuriat social. On est un comité de jeunes, tous à peu près dans la vingtaine. On prend toutes les décisions ensemble.

Cette 2e édition du Ouestival propose deux soirées musicales. Le 15 septembre, l’artiste abitibien Élixir de Gumbo est au programme, suivi de D’Jef et du groupe Les Chiens de Ruelles. Le samedi soir, Émile Bilodeau sera précédé sur scène par le groupe Et on déjeune et le chanteur Alex Pic.

Chacun amenait son point pour la programmation, ajoute Gabriel Côté. On voulait avoir des artistes accessibles et un gars comme Émile Bilodeau, que tout le monde aime dans le comité, est devenu un choix évident.

Les organisateurs aimeraient réunir au moins 500 festivaliers.