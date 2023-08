Un bombardement russe à Kherson fait sept morts, dont un bébé, selon Kiev

Des tirs de l'artillerie russe visant dimanche deux villages de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont tué sept civils, dont un bébé, et a blessé une vingtaine de personnes, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur.

Les autorités locales ont décrété que la journée de lundi serait un jour de deuil.

Kiev a repris le contrôle d'une partie de Kherson des Russes en novembre dernier, mais le Kremlin a poursuivi ses frappes aériennes sur la capitale régionale et ses environs depuis l'autre rive du fleuve Dnipro.

Parmi les victimes figurent un couple et leur enfant de 23 jours. Leur second enfant, âgé de 12 ans, a été grièvement blessé et est mort à l'hôpital, a ajouté le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko.

Les terroristes n'arrêteront jamais de tuer des civils de leur plein gré. Il faut les arrêter avec force. Ils ne comprennent rien d'autre , a commenté le ministre, sur la messagerie Telegram.

Tir de semonce russe en direction d'un cargo en mer Noire

Par ailleurs, un navire de guerre russe a effectué un tir de semonce pour arrêter un cargo battant pavillon des îles Palaos qui naviguait en mer Noire en direction de l'Ukraine, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Le Sukru Okan, dont le port d'attache est Istanbul, a pu reprendre sa route vers le port ukrainien d'Izmaïl après avoir été inspecté, a-t-il ajouté dans un communiqué. Izmaïl est un port sur le Danube à la frontière avec la Roumanie.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs affirmé que trois drones ukrainiens avaient été abattus dimanche au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, dans l'ouest de la Russie.

L'incendie dans un entrepôt d'engrais près de Moscou est éteint

Le gigantesque incendie qui a ravagé dimanche un entrepôt d'engrais à Ramenskoïe, dans la région de Moscou, a été maîtrisé, rapportent les agences de presse russes en citant les services d'urgence.

Ouvrir en mode plein écran Le feu a détruit 2700 m2 avant d'être éteint. Photo : Reuters / Moscow Region Prosecutor's Office

Le feu a détruit 2700 m2 avant d'être éteint, précise l'agence officielle Ria.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un panache de fumée noire et des flammes visibles à des centaines de mètres de distance.

Les incendies de ce genre se sont multipliés ces derniers jours en Russie dans des entrepôts et des usines, attribués selon les sources à des accidents, des attaques de drones ukrainiens ou des actes de sabotage.

Le procureur de la région de Moscou a imputé la destruction de l'entrepôt d'engrais à une violation des normes de sécurité incendie, selon l'agence Tass.