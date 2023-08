Un homme accusé d’avoir commis des dizaines de cas de vandalisme à Hearst

Des agents du détachement de James Bay de la Police provinciale de l’Ontario ont arrêté un homme en lien avec une série d’actes de vandalisme perpétrés entre le 13 juillet et le 11 août.

La police raconte qu’au cours de cette période, 36 véhicules ont été la cible de méfaits et 23 vitres de véhicule ont été brisées. Une centaine de pneus, quatre fenêtres de bâtiments et une porte de garage ont également été endommagées. Tous ces actes de vandalisme ont été commis sur le territoire de la Ville de Hearst.

Le corps policier estime que le coût des dommages se situe entre 80 000 et 100 000 dollars.

Le 11 août, vers 2 h du matin, des agents ont reçu un appel pour une possible introduction par effraction sur la rue George. La police dit avoir repéré un véhicule suspect dans le secteur où le méfait a eu lieu et a procédé à un contrôle routier.

À la suite de l'enquête, un homme de 41 ans de Jogues a été arrêté et accusé de 48 chefs d’accusations, dont seize pour des méfaits de moins de 5 000 $ et six pour des méfaits de plus de 5 000 $.

L’accusé reste en détention dans l'attente d'une audience de mise en liberté sous caution devant la Cour de justice de l'Ontario lundi à Hearst.