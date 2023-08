Une demande pour des fournitures scolaires gratuites en hausse à Edmonton

Alors que la rentrée scolaire se profile, un organisme à but non lucratif d’Edmonton assure que le besoin en fournitures scolaires est particulièrement urgent cette année. Selon ce dernier, des familles font face à des choix difficiles.

L’organisme United Way Of The Alberta Capital Region a tenu son programme annuel Tools for School, samedi, et a constaté que davantage de familles étaient présentes au centre commercial Currents of Windermere pour obtenir des fournitures gratuites.

Les organisateurs expliquent qu’en 30 ans de programme, la demande pour des fournitures scolaires a augmenté alors que des familles font face à des obstacles financiers.

Nous distribuons entre 15 000 et 16 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires chaque année, et cette année a été [très achalandée] , a déclaré Ben Ripley, chargé du projet pour l’organisme. Nous avons atteint une demande de 21 000 sacs à dos.

L’organisme explique que dans certains quartiers d’Edmonton, 8 élèves sur 10, de la maternelle à la 12e année, font face à des difficultés pour avoir des fournitures scolaires. Selon Ben Ripley, divers facteurs entrent en jeu, notamment l'inflation, et un afflux de nouveaux arrivants qui sont toujours dans le processus de démarrer une nouvelle vie au Canada.

Chaque sac à dos inclut des fournitures comme des crayons, des classeurs et des cahiers et aurait pu coûter plus de 45 $ aux familles. Ben Ripley ajoute que des écoles à travers la ville constatent davantage d’inscriptions, ce qui contribue à la demande en fournitures cette année.

Chaque enfant a le droit d'avoir ce sentiment particulier quand il va à l’école, et d'avoir des fournitures qui renforcent sa confiance en lui , a déclaré Wanda Crantz, directrice des achats au centre commercial Currents of Windermere.

Le programme a pu compter sur des fournitures de Staples vendues à prix coûtant ainsi que sur des magasins du centre commercial qui ont collecté des fournitures grâce à des boîtes de dons.