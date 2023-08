Le Festival Acadie Rock bat son plein, pleins feux sur la relève

Les artistes émergents locaux prennent d’assaut le Festival Acadie Rock de Moncton qui a donné son coup d’envoi vendredi.

L’événement d’ouverture du Festival Acadie Rock devait se dérouler au Verger Belliveau, à Memramcook, mais le mauvais temps a forcé sa tenue au Centre culturel Aberdeen.

C’est d’ailleurs un groupe de la relève qui a parti le bal ; Écarlate, a lancé son premier mini album Fleur de peau dans une salle pleine à craquer.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Écarlate, au Centre culturel Aberdeen, le 11 août 2023. Photo : Facebook : Festival Acadie Rock. Photographe : Annie-France Noël

La formation musicale pop-folk-alternative formée de Clémence Langlois, Daphnée McIntyre et Samuel Leblanc étaient aux anges.

Publicité

On venait au festival Acadie Rock quand on était plus jeune , explique Clémence Langlois. D’avoir la chance de faire partie du Festival, c’est vraiment spécial pour nous.

On est vraiment excité de vraiment montrer notre projet à tout le monde , a dit pour sa part Samuel Leblanc, quelques minutes avant la performance du groupe.

Offrir une vitrine aux artistes émergents est primordial, pour l’équipe du festival, qui en est à sa douzième année. Presque la totalité des spectacles cette année dans le cadre de la programmation compte au moins un artiste émergent.

Quand on parle de relève, c’est très important pour nous, à tous les niveaux , confirme le directeur général du festival, Éric Cormier.

Relève néo-écossaise

Les projecteurs sont aussi sur la relève féminine de la Nouvelle-Écosse cette année, au Festival Acadie Rock.

L’autrice-compositrice-interprète basée à Halifax Laura Rae, qui a sorti cette année son album Chansons pour ma grand-mère, sera sur la scène extérieure du Centre culturel Aberdeen, dimanche après-midi.

Ouvrir en mode plein écran « Chansons pour ma grand-mère » est un album de sept pièces de Laura Rae, autrice-compositrice-interprète basée à Halifax. Photo : Gracieuseté Acadian Embassy

Laura Lae est l’une des musiciennes néo-écossaises qui a participé au projet de la FÉCANE la création au féminin, en 2022.

Publicité

En soirée, l’autrice-compositrice-interprète néo-écossaise Sylvie Boulianne, qui a lancé en avril son premier mini album Desfois c’est moi, montera aussi sur la scène de la salle Bernard-LeBlanc pour le SHOW DU TREIZE.

Tremplin musical

Qui dit relève musicale en Acadie dit Accros de la chanson. Depuis 2005, ce concours musical initié par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a propulsé bon nombre de talents.

La finale du 19e concours se tient encore cette année dans le cadre du Festival Acadie Rock et est un événement important selon Éric Cormier.

C’est ces jeunes-là, qui vont être sur des scènes principales dans cinq ans ou dans dix ans , explique-il.

Ouvrir en mode plein écran Les finalistes d’Accros de la Chanson. De gauche à droite, première rangée : Zoé Allain, Amélie Gautreau et Bérénice Jetté. Deuxième rangée : Pas Bâdré, Mésopotamie : Les Inconnus et 3Dimensions. Photo : Facebook : Accros de la Chanson

Les jeunes artistes Amélie Gautreau, Bérénice Jetté, Zoé Allain et les groupes Dimensions, Pas Bâdré et Mésopotamie : Les Inconnus monteront sur scène, au Centre des arts de la culture de Dieppe, dimanche à 14 h.

Par ailleurs, le duo familial de Nicolas et de Chantal LeBlanc, qui a gagné la catégorie groupe du concours Accros de la chanson 2022 est aussi monté sur scène, samedi soir, au Centre culturel Aberdeen.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas et Chantal LeBlanc, frère et soeur, chantent, composent et interprètent leur musique ensemble. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Certains artistes qui ont gagné des distinctions au 54e Gala de la chanson de Caraquet — autre événement phare pour la relève musicale de la région — font aussi partie de la programmation du festival Acadie Rock, cette année.

Le groupe grunge MESSE et l’autrice-compositrice-interprète Maude Sonier, originaire de Miramichi, étaient sur la scène du Xeroz Arcade Bar, samedi soir.

Avec des informations d'Anne-Marie Parenteau et de l'émission Michel le samedi