Maladie de Lyme : les cliniques spécialisées « ne donnent pas de résultats »

Les personnes atteintes ou croyant souffrir de symptômes de la maladie de Lyme continuent d'errer dans le système de santé. Moins de la moitié des cliniques spécialisées qui leur étaient promises offrent actuellement des services. Et encore, les malades ne seraient toujours pas pris en charge de façon adéquate, selon l'association qui les représente.

Causée par les morsures de tiques à pattes noires contaminées par la bactérie Borrelia burgdorferi, la maladie de Lyme est en progression au Québec depuis quelques années. Plus de 1300 cas ont été confirmés dans la province depuis 2021.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait l'an dernier la mise sur pied d'une quinzaine de cliniques destinées aux personnes souffrant de la COVID longue et de la maladie de Lyme.

Prévu sur trois ans au coût de 20,5 millions de dollars, le projet pilote vise à acquérir des connaissances et à offrir une meilleure trajectoire de soins pour les personnes atteintes de ces maladies, considérées comme méconnues et exigeant une prise en charge plus complexe .

Si 14 cliniques offrent à ce jour de l'aide pour les personnes atteintes de la COVID longue, à peine six d'entre elles fournissent également des services en lien avec la maladie de Lyme, selon des informations obtenues auprès du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS).

Les services sont actuellement donnés dans le Bas-St-Laurent, dans Lanaudière, en Estrie, à Montréal et à Québec , indique une porte-parole du ministère.

Des patients pourraient être pris en charge dès cet automne au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Chaudière-Appalaches. Des démarches seraient aussi entamées en Outaouais et en Montérégie-Ouest, deux régions jugées à risque de contracter la maladie de Lyme.

Pas de lignes directrices

Chez les personnes malades, l'optimisme insufflé par l'annonce du ministre Dubé, en mai 2022, s'est estompé au cours des derniers mois.

Pour l'instant, on ne voit pas de résultats pour ces cliniques-là. Il n'y a pas encore de lignes directrices du ministère sur le type de patient qu'on prend en charge et le type de traitement qu'on donne , déplore Caren Leblanc, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML).

Pour Mme Leblanc, si le gouvernement avait de bonnes intentions, le manque de consensus médical entourant la maladie continue de miner ses efforts. La maladie de Lyme, c'est complexe et c'est difficile de trouver un consensus à travers les experts , dit-elle en entrevue à Radio-Canada.

Depuis 2021, le gouvernement du Québec reconnaît les limites des tests sanguins (sérologiques) pour dépister la maladie, et recommande davantage un diagnostic clinique.

Or plusieurs médecins ne seraient toujours pas à l'aise, considérant la multitude de symptômes associés à la maladie de Lyme dans sa forme persistante. C'est une maladie pour laquelle on manque de données. Il y a tellement de symptômes. On est un peu comme une patate chaude, on passe d'un médecin à l'autre et c'est difficile à prendre en charge , explique Mme Leblanc.

Selon cette dernière, la qualité des soins est inégale, même dans les cliniques dites sécialisées. L'expérience dépend des médecins présents dans chacune des régions, comme c'était le cas avant le lancement du projet pilote. Il y a des médecins moins habiles ou moins informés sur la maladie de Lyme qui décident de ne pas la traiter ou de la traiter minimalement.

Malgré toutes ces mesures-là, la réalité des patients qui ont le Lyme persistant, ça n'a pas changé. Personnellement, je ne connais personne qui a le Lyme persistant et qui a été prise en charge par ces cliniques-là.

Écartée par la COVID

Le projet pilote du Québec prévoit que les cliniques offrant les services pour la COVID longue soient les mêmes que pour la maladie de Lyme. En parallèle, un comité d'experts se rencontre et chapeaute les travaux associés aux deux maladies.

Ces rencontres, selon Caren Leblanc, abordent ainsi les deux sujets. Selon elle, la place consacrée à la maladie de Lyme est minime par rapport aux échanges sur la COVID longue, laquelle affecterait davantage de personnes. Ça écrase le sujet de la maladie de Lyme.

À son avis, il aurait été bénéfique de scinder les travaux et d'offrir des services spécifiques à la maladie de Lyme, sans égard à la COVID.

Outre la création de cliniques, le projet pilote prévoit des travaux de recherche associés aux deux infections. Les travaux scientifiques sont dirigés par le CHUM, mais n'en seraient qu'à leurs premiers balbutiements. Il y a des recherches qui ont commencé mais c'est vraiment au début , indique Caren Leblanc. Pour l'heure , le comité d'experts est à débattre des sujets de recherche à prioriser dans le cas de la maladie de Lyme.

Les travaux de ce comité étant à ces débuts, les détails sur les recherches en cours ne sont pas encore disponibles , confirme d'ailleurs le MSSS .

Maladie en progression

La maladie est jugée endémique pour les régions de l'Estrie dans, de Lanaudière, de la Mauricie-Centre-du-Québec, de la Montérégie, de Montréal, de l'Outaouais, de Laval et des Laurentides.

Avec les changements climatiques, la période d'activité des tiques pourrait être prolongée, craint la santé publique. L’adoucissement du climat permettrait aux tiques de survivre et de se développer plus facilement , selon le MSSS .

Outre les traitements antiobiotiques, des recherches pour un vaccin contre la maladie de Lyme sont actuellement en cours et ont offert des résultats prometteurs.