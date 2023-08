La fermeture soudaine de Métro Média est un autre coup dur pour l’information locale, selon Sylvain Poisson, directeur général d’Hebdos Québec.

On ne veut pas se retrouver avec des déserts journalistiques. C'est aussi malsain pour toute la classe d'élus et pour les citoyens , s'inquiète-t-il, évoquant la nécessité pour les citoyens d'être bien informé.

Métro Média a annoncé vendredi la suspension des activités de tous les journaux Métro ainsi que celles de seize autres publications locales à Montréal et dans la Capitale-Nationale. Même scénario pour toutes leurs plateformes numériques.

Il s'agit d'une perte pour les lecteurs, mais aussi pour les artisans de l'information locale, explique M. Poisson, qui dirige depuis quatre ans Hebdos Québec, une organisation à but non lucratif regroupant 112 médias membres ayant pour objectif de promouvoir la presse locale et régionale.

Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, estime que la presse est en danger de plus en plus avec des actions inconsidérées comme celles de Meta .

Dire que ce sont les journaux qui devraient les remercier [les géants du web, NDLR] pour leur permettre de partager leur contenu est incroyablement grotesque , déplore Mme Charette.

Si la décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes, Facebook et Instagram, est d'abord une réponse à la Loi sur les nouvelles en ligne adoptée par Ottawa, elle nuit en premier lieu aux médias d'information.

Le manque de financement et la décision de Meta de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes font partie des raisons évoquées pour justifier la fermeture abrupte des médias par le président-directeur général de Métro Média, Andrew Mulé.

Alors que des experts voient dans la fermeture de Metro Média un autre signe de la fin de la presse écrite locale au Québec, M. Poisson demeure optimiste.

Vous savez, la crise des médias, on en parle depuis des années. [...] Je ne crois pas qu'on l'a traversé, mais j'ose espérer qu'il y aura de meilleures années à l'avenir.

Fin du Publisac

La fin du Publisac, mesure mise en place par la mairesse Valérie Plante, a aussi été pointée du doigt par M. Mulé. La distribution du Publisac faisait partie intégrante du modèle d'affaires de Métro Média, distribué gratuitement depuis 2001, rappelle-t-on.

Dans une déclaration écrite, la mairesse indique que les médias locaux sont essentiels à notre démocratie et que la discussion nationale qui s’impose ne porte pas sur le modèle de distribution , mais bien sur le mode de financement .

