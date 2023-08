Deuxième semaine de grève pour les employés de Metro à Toronto

Les 3700 employés de 27 épiceries Metro de la région du Grand Toronto sont toujours en grève. Malgré deux semaines sur les piquets de grève, les employés syndiqués réclament de meilleurs salaires alors que l'entreprise affiche d'importants bénéfices.

Malgré la pluie, ils sont une douzaine à manifester devant l’épicerie du quartier Liberty Village à Toronto, à la recherche d’un meilleur contrat de travail. Certains sont à l’emploi de Metro depuis des décennies.

Je travaille depuis 29 ans pour cette entreprise et les prix ont augmenté de façon vertigineuse, dit Ariella Muscat, mère monoparentale. J’ai trois enfants […] et je ne peux pas me permettre de faire des courses ici.

Ashley Sheosanker et Ariella Muscat exigent de meilleurs salaires alors que Metro affiche des bénéfices de plus de 300 millions de dollars.

Si elle demeure sur le piquet de grève malgré tout, c’est qu’elle croit qu’il est grand temps que son salaire soit révisé à la hausse. La hausse du coût de la vie liée à l’inflation rend la situation intenable pour certains.

Certains des 3700 membres de la section locale 414 d’Unifor sont payés en moyenne entre 16 et 17 $ l’heure, soit à peine plus que le salaire minimum ontarien, qui s’élève à 15,50 $ l’heure. Selon Unifor, les employés à temps plein sont payés en moyenne 22,60 $ l’heure.

Les attentes des employés sont particulièrement élevées parce que depuis 2 ans, ils sont confrontés à une hausse du logement, hausse de l'essence, hausse des aliments, explique le professeur en gestion à l’Université Laurentienne, Louis Durand.

Une entente de principe entre le syndicat et l’employeur avait pourtant été atteinte, mais les membres l’ont rejetée, déclenchant ainsi la grève.

Des employés syndiqués de Metro font le piquet de grève devant l'une des 27 épiceries concernées en Ontario.

Une impasse pour les épiciers

Les revenus et bénéfices sont en hausse chez l'épicier Metro. Au troisième trimestre clos le 1er juillet, l’entreprise a affiché un bénéfice ajusté en hausse de 10,9 % pour s'établir à 314,8 millions de dollars.

Des bénéfices insultants selon la gréviste Ashley Sheosanker.

Le PDG, les actionnaires, ils en tirent de bons revenus et réalisent des bénéfices records. Qu'en est-il pour nous ? Nous avons à peine les moyens de nous en sortir.

Mais ces centaines de millions de dollars peuvent cacher une autre réalité pour les épiciers, selon des experts.

Un sondage réalisé par la Banque du Canada auprès des entreprises démontre que celles-ci s’attendent à des années de vaches maigres à venir, explique le stratège en chef chez iA Groupe financier, Sébastien Mc Mahon.

Les employés de 27 épiceries Metro étaient sur les lignes de piquetage samedi. (Photo d'archives)

Ils ont moins l'intention d'embaucher. Ils ont moins l'intention de monter les salaires. […] les entreprises sont déjà en train de se positionner pour une économie plus faible, dit-il.

Cela ne veut pas dire que la compagnie détient toutes les cartes. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le syndicat dispose aussi de moyens de pression.

Le taux de chômage est bas, le taux d'emploi est très élevé, les entreprises s'arrachent les travailleurs, donc quand on vient avec un pouvoir de négociation comme ça, éventuellement, bien c'est normal de s'en servir.

D’autant plus que le secteur de l’épicerie canadien s’est consolidé au cours des dernières années, dit M. Mc Mahon.

Il y a une poignée d'entreprises qui contrôlent ce marché-là, donc probablement que c'est juste un jeu d'industrie : on ne veut pas être le premier […] après une grève à aller donner des salaires plus élevés, dit-il.

Le syndicat Unifor entamera d’ailleurs des négociations similaires avec les géants de l'alimentation Loblaw et Sobeys dans les prochains mois. L'issue des négociations avec Metro pourrait donc avoir d'importantes conséquences pour ces pourparlers.

Avec des informations de la Presse canadienne, d’Andréane Williams et de Patrick Swadden, de CBC News