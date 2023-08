Partager les photos de ses enfants en ligne : entre risques et bénéfices

Prendre une photo de son enfant lors de moments marquants et le partager sur les réseaux sociaux est devenu presque un réflexe pour plusieurs parents, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle suscite des réflexions : comment mieux et moins partager ces moments du quotidien?

Joannie Dupré-Roussel est suivie par un peu plus de 14 000 abonnés sur sa page Instagram qu’elle a démarré au moment de la naissance de sa fille Léa Rose.

Ses publications ont toujours eu pour objectifs d’éduquer et de sensibiliser à la différence. Elle et sa fille vivent avec le syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique rare qui entraîne des malformations du visage.

Joannie Dupré-Roussel parle de son quotidien sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et normaliser la différence physique. Elle et sa fille vivent avec le syndrome de Treacher-Collins

Ces dernières semaines, Joannie Dupré-Roussel s’est questionnée sur l’identité numérique qu’elle laisse à son enfant. Je mets un enfant sur les réseaux sociaux qui ne peut pas consentir , explique-t-elle. Oui, j'ai l’autorité parentale, mais je me suis demandé : pour son futur, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences?

Elle a décidé de fermer sa page Facebook et de procéder à un nettoyage de toutes ses publications sur Instagram, même si elle les jugeait comme peu compromettantes. Des photos d'hôpital où elle peut avoir l'air en convalescence, des choses comme ça, c'est le domaine du privé. Je me suis demandé : est-ce que cette publication-là apporte quelque chose au message? .

Joannie Dupré-Roussel compte désormais publier des photos plus discrètes de sa fille, tout en continuant de parler de ses réflexions sur la différence et l'inclusion.

Elle compte dorénavant publier des photos plus discrètes et de manière moins fréquente tout en continuant de parler de ses réflexions sur la différence et l'inclusion.

Exposer Léa Rose a permis de susciter des discussions positives dans plusieurs familles, estime-t-elle. Mais elle souhaite désormais mieux protéger sa fille des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle.

Le reportage de Marie-Isabelle Rochon

L’intelligence artificielle et la pornographie juvénile

Une récente publicité de la société allemande de télécommunication Deutsche Telekom a touché de nombreux parents.

La publicité met en scène une fillette de 5 ans dont le visage est vieilli grâce à l’intelligence artificielle. Elle vise à sensibiliser les parents aux conséquences possibles du partage de photos de leurs enfants en ligne : vol d’identité, intimidation et réutilisation d’images à des fins de pornographie juvénile.

Le portrait dépeint par cette publicité n’est pas si loin de la réalité, croit René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l’enfance. Avec l'intelligence artificielle, des gens peuvent produire toutes sortes de matériel : du matériel illégal et pédopornographique. Aucun parent n'est à l'abri parce que les images de leurs enfants qui sont en circulation sur les médias sociaux peuvent être récupérées par des personnes mal intentionnées .

Bien qu'il s'agisse d'un nouveau phénomène, il ajoute que le Centre canadien de protection de l’enfance reçoit 3 à 4 signalements pour cette problématique chaque semaine.

L’empreinte numérique

Créer une empreinte numérique à un enfant sans que celui-ci ait la capacité d’y consentir est un enjeu complexe, croit Marie-Pier Jolicoeur, candidate au doctorat en droit à l'université Laval et spécialisée en droit des enfants dans l’environnement numérique. Il faut être davantage diligent parce que les conséquences que les informations partagées peuvent avoir sur l'enfant, c'est plus tard qu'on va peut-être le découvrir .

Marie-Pier Jolicoeur est candidate au doctorat en droit à l'université Laval et spécialisée en droit des enfants dans l'environnement numérique.

Elle précise toutefois qu’il ne faut pas démoniser les réseaux sociaux : tout est une question d’équilibre. Le partage de photos sur les réseaux sociaux peut avoir des effets bénéfiques. Ça peut être positif pour l'enfant, pour son estime personnelle, le fait de savoir que son parent est fier de lui, qu'il y a différentes personnes aussi qui sont au courant d'éléments positifs qui se passent dans la vie de l'enfant .

Au Québec, des solutions législatives pourraient être mises en œuvre pour mieux protéger les enfants, explique l’avocat et analyste chez Option Consommateur Alexandre Plourde.

En septembre, plusieurs nouveaux articles de loi visant la protection des renseignements personnels au Québec entreront en vigueur, dont le droit à l’oubli. Des enfants, devenus adultes, pourraient demander la suppression d'informations publiées par un parent par exemple.