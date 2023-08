Une marche de sensibilisation sur l’autisme à Regina

Le Centre de ressources sur l'autisme a récolté des fonds pour ses activités lors d’une marche de sensibilisation qui a rassemblé des familles samedi à Regina.

Environ une centaine de marcheurs se sont réunis au Rick Hansen Optimist Playground à Regina. Ils ont parcouru environ 3,5 km à pied.

Cette marche avait entre autres comme objectif de démontrer du soutien aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, explique la directrice générale du Centre de ressources sur l'autisme, Angela Ricci.

Si nous le permettons [les personnes autistes] peuvent faire partie d'une communauté plus large et y apporter une valeur ajoutée.

La spécialiste en insertion professionnelle au Centre de ressources sur l'autisme, Diandra Nicolson, croit d'ailleurs que du travail reste à faire en ce sens.

Selon elle, le stigma est l’un des plus grands obstacles auxquels font face les personnes autistes lorsqu’elles cherchent un emploi.

Diandra Nicolson, spécialiste en insertion professionnelle au Centre de ressources sur l'autisme, aide des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme à se trouver un emploi.

Pourtant, elles apportent de nombreux avantages en milieu de travail, tels une diversité des points de vue, de nouvelles idées, de nouvelles façons de résoudre les problèmes et de voir le monde, explique-t-elle.

Normalement ils sont très ponctuels, fiables et dignes de confiance , ajoute-t-elle.

Des besoins grandissants

L’événement a également permis au Centre de ressources sur l'autisme de collecter plus de 10 000 dollars.

Ces fonds serviront à financer ses programmes et services, qui incluent des conseils en santé mentale, des programmes sociaux, de cuisine ainsi que ceux d’aide à l’emploi, explique Angela Ricci.

Une aide qu'elle juge nécessaire, alors que de plus en plus d’adultes et d'enfants reçoivent un diagnostic d’autisme.

Nos chiffres augmentent. Cela signifie que les besoins de notre programmation vont augmenter. Nous allons devoir y répondre. Des événements comme celui-ci nous aident à injecter un peu plus d'argent dans notre système pour que nous puissions le faire , souligne Angela Ricci.

Tracy Elliott explique pour sa part que son enfant de neuf ans avec un trouble du spectre de l’autisme participe à un camp de vacances offert par le Centre.

Elle apprécie entre autres la routine que ce camp offre à son enfant.

Il est important de collecter des fonds pour que tous les enfants aient accès à ces programmes, ainsi que les adultes qu'ils soutiennent dans toute la communauté.

Les organisateurs se sont dits très satisfaits de la tournure de l’événement et du montant amassé. L’événement avait été mis sur pause dans les dernières années en raison de la pandémie.

Environ 2 % des jeunes canadiens âgés de 1 à 17 ans sont diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme, selon l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019.