Des jeunes filles de la communauté noire de Saskatoon réunies à un camp d’été

Un camp d’été soutenu par l’organisme Global Empowerment Initiative for Women regroupe des jeunes filles de la communauté noire de Saskatoon autour des enjeux de la santé mentale.

À travers des activités et des mises en situation, les organisatrices ont offert des outils aux jeunes filles pour leur permettre de prendre soin de leur santé mentale.

Les trousses d'outils disent essentiellement que vous êtes unique tel que vous êtes , assure Shamiso Musundrie, animatrice du camp.

Vous êtes spécial, vous êtes beau tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit , lance-t-elle à l’endroit des participantes.

Ce rassemblement appelé camp Black Girl : Arise a également pour but de promouvoir l’autonomie et la confiance en soi chez les jeunes.

La jeune Favour Emmanuel, 14 ans, d'origine nigériane, participe au camp depuis trois ans. L’activité lui a permis de s'offrir des outils et conseils pour faire face à plusieurs défis qui ont des répercussions sur son estime de soi.

J'ai été victime de brimades à cause de ma couleur de peau, de ma façon de parler et de mon fort accent lorsque je suis arrivé , raconte-t-elle.

Cela s'est certainement calmé récemment, mais avant c'était vraiment horrible, on me donnait des coups de poing à des moments incertains, et on se moquait de moi.

Pour d'autres participantes, comme Michelle Amarachi-Uwadi, c'est aussi un moyen de s'affirmer

Je ne me sentais pas à l'aise dans mon propre corps et je n'avais pas envie de me déplacer. Depuis que je suis ici, j'ai trouvé des moyens de surmonter cela. Et cela m'aide beaucoup , témoigne-t-elle.

Le programme a démarré en 2021 et pendant la COVID-19, il était offert en ligne.

Selon la directrice générale de Global Empowerment Initiative for Women, Chika Uwadi le camp vise aussi à renforcer les compétences et les capacités des filles à aborder, identifier et traiter les questions relatives à la prévention de la violence, au harcèlement, au racisme et à d'autres formes de problèmes sociaux .

Avec les informations de Camille Cusset