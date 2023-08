Une centaine de Gaboury se réunissent à Winnipeg pour une réunion de famille

Des membres de la famille Gaboury de toute l'Amérique du Nord se retrouvent à Winnipeg pendant trois jours pour faire connaissance avec leurs nombreux cousins dispersés sur le continent. Ils sont tous des descendants de Marie-Anne Gaboury, la grand-mère de Louis Riel.

C'est un rêve devenu réalité pour l’organisateur de la rencontre, Davide Gaboury. L’auteur du livre The Gaboury Story: An Adventure Across North America organise cette fin de semaine depuis un an.

Une traduction française du livre The Gaboury Story: An Adventure Across North America sera disponible l’année prochaine.

Il s'agit d'un événement qui a nécessité pour certains de parcourir de longues distances.

Publicité

Au Canada, les Gaboury ont voyagé de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. De l'autre côté de la frontière, ils viennent de nombreux États tels que le Dakota du Nord, l'Idaho, le Main et la Californie, entre autres.

Cet éloignement n’empêche pas Nicole Gaboury de ressentir un sentiment d’appartenance avec les membres inconnus de sa famille.

Je trouve ça formidable que les Gaboury se soient déplacés et qu'on se rencontre ici à Saint-Boniface, au Manitoba , affirme-t-elle. Qu'ils soient venus de l'Est américain ou de l'ouest du Canada, on est tous des cousins et cousines.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Gaboury précise qu’elle est la nièce de la plus âgée des Gaboury en Amérique du Nord, Marie Gaboury Vadeboncoeur, qui aura 103 ans le 25 septembre prochain. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Le rassemblement de plusieurs générations de Gaboury est une source de joie pour Mme Gaboury qui est venue de Gatineau.

Publicité

Je suis très fière d'être ici. J'ai toujours été très fière d'être une Gaboury. Et j'étais déjà venu il y a 20 ans à cause de Marie-Anne Gaboury », souligne-t-elle. « Alors je trouve ça très important d'être ici et d'être venue avec ma fille, son mari et mes petites filles.

Sa petite fille, Laurence Vincent-Gaboury, a appris davantage l’histoire de ses ancêtres.

Je suis heureuse de rencontrer plein de monde qui s'appellent Gaboury parce que là où est-ce qu’on est, il n’y en a pas beaucoup dit-elle. Je vais pouvoir raconter au monde que moi je viens d’une grande famille où il y a Louis Riel qui a marqué l’histoire du Canada.

Une visite marquante pour Saint-Boniface

Cette fin de semaine, les Gaboury visitent des lieux touristiques dans la capitale manitobaine tels que la Fourche, la Cathédrale Saint-Boniface, son cimetière et le Musée de Saint-Boniface.

Je suis vraiment honoré qu’une telle famille ait choisi le Musée de Saint-Boniface lors de leur réunion de famille , explique le guide touristique du Musée, Caleb Dorge. C'est sûr qu’on est vraiment ravi de pouvoir partager l'histoire de leur famille avec eux et qu'ils sont vraiment si choyés de pouvoir la recevoir aussi. Et donc ça fait pour une expérience super enrichissante aujourd'hui.

Selon lui, ces visites sont des expériences mémorables pour le quartier francophone.

C’est une bonne journée non seulement pour Saint-Boniface, mais également pour le musée. Aujourd’hui, c'est vraiment une occasion de pouvoir vraiment s'impliquer et vraiment vivre l'histoire, un peu comme témoin de première personne. Et donc c’est vraiment une expérience incroyable.

Pour le guide Jessie Belot, il s’agit également d’un moment d’apprentissage.

C'est certainement une tournée comme ça qui nous aide à vraiment améliorer notre tournée , ajoute-t-il. Ça me donne la joie d'être capable de donner des tournées à un groupe comme la famille Gaboury. C'était vraiment un plaisir.

Les Gaboury seront rassemblés jusqu’au 13 août, avant de se dire adieu.