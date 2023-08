Qui pour prendre la relève ? C’est la question que se posent de nombreux agriculteurs à l’Île-du-Prince-Édouard qui se préparent à prendre leur retraite.

La Fédération de l’agriculture de l’Île recommande d’avoir un plan pour s'assurer que le transfert agricole se passe de manière coordonnée. Une logique dans laquelle s'inscrivent de plus en plus d'agriculteurs.

Les données de Financement agricole Canada indiquent que ce transfert prend en moyenne de 3 à 5 ans.

Donald Killorn, directeur de la Fédération de l'agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard

Ce n'est pas comme vendre une maison. Vous ne pouvez pas vous réveiller un jour et la mettre sur le marché , affirme Donald Killorn, directeur de la Fédération de l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour lui, un plan permet à la fois à l'opérateur actuel et à celui qui l'achète de profiter de structures fiscales avantageuses.

Une transmission intrafamiliale ?

Donald Killorn dit assister à une génération d'enfants de la ferme qui ont grandi pour devenir médecins et avocats et… ont presque été chassés de la ferme.

Le directeur général de la fédération de l’Agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard garde toute de même une lueur d’espoir.

Il y a un regain d'intérêt pour l'agriculture de la part de personnes qui sont en train de décider de leur cheminement de carrière , a-t-il déclaré. Il croit qu’aider ces jeunes agriculteurs et de trouver un moyen pour eux de s'approprier ces opérations va vraiment servir l'Île dans la durabilité de l'agriculture et dans l'avenir.

Si les transferts intrafamiliaux sont les plus souhaitables, les agriculteurs regardent aussi ailleurs.

Ils recherchent des employés, des personnes en quelque sorte hors de la ferme, à la recherche de toutes les opportunités possibles pour transmettre la ferme , poursuit-il.

Financement agricole Canada, une société d'État qui fournit du financement et d'autres services à plus de 102 000 clients, affirme qu'elle constate également une augmentation du nombre d'agriculteurs qui se préparent à passer le relais à quelqu'un d'autre.

La province dit être consciente de l'importance de la planification de la relève dans l'industrie agricole. Elle a déclaré qu'il y avait un intérêt croissant pour ses programmes aidant ceux qui cherchent à se lancer dans l'agriculture.

Mais les effets des changements climatiques, des marges bénéficiaires plus serrées et des valeurs d'actifs plus élevées devraient rendre difficile le travail de la prochaine génération d'agriculteurs, avertit Financement agricole Canada.