Possible vente du monastère de Mistassini : les Pères trappistes se préparent à déménager

Les cinq pères qui demeurent toujours dans le monastère de Dolbeau-Mistassini se préparent petit à petit à déménager. Depuis la semaine dernière, ils vident les lieux qui sont remplis d’objets et de meubles anciens.

Selon la communauté religieuse, des acheteurs privés se sont montrés intéressés à acquérir le monastère des Pères trappistes et leurs terres, qui s’étendent sur 1400 hectares. Quelques offres d’achats sérieuses ont été déposées et la communauté dit les étudier à l’heure actuelle.

En vue du déménagement, les pères ont organisé une vente-débarras pour se départir de quelques meubles et objets. De nombreuses personnes ont ainsi eu l’occasion de mettre la main sur des biens et des antiquités qui se trouvaient depuis des dizaines d’années dans l’immense monastère.

À la base, on venait acheter du chocolat aux bleuets et ça tombait qu’il y avait toute cette vente de vieux objets. C’est quand même intéressant. J’ai même trouvé la première édition du livre Bonheur d’occasion , a avancé une personne qui a pu profiter de cette vente.

Le monastère Notre-Dame-de-Mistassini a organisé une vente samedi matin. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Il reste encore beaucoup d’objets dans le monastère. Les pères, c’est comme la nature. On a horreur du vide. Alors je ne sais pas comment c’est chez vous, votre génération qui vit de manière un peu minimaliste, mais pensez un peu à vos grands-parents et à tout ce qu’ils ont accumulé dans le garage, dans le sous-sol ou dans le grenier. Pour les moines, c’est la même chose , a souligné le père abbé du monastère Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, André Barbeau. Une deuxième vente-débarras est d’ailleurs prévue pour arriver à se défaire de tout ce qu’il reste dans le bâtiment.

C’est pas pour faire de l’argent qu’on fait ça, c’est pour permettre aux gens de la région qui ont eu le monastère dans leur vie depuis plus de 100 ans de garder un souvenir que ce soit une pioche, une pelle ou un bureau , a ajouté l’organisateur de la vente, le frère Sylvain Jacques.

Les moines trappistes iront bientôt rejoindre d’autres membres de leur communauté à Saint-Jean-de-Matha.

Offres sérieuses

Même si les pères ont reçu des offres sérieuses pour le monastère qui est à vendre depuis 2022 au coût de cinq millions de dollars, ils sont dans l’obligation d’avertir la MRC de Maria-Chapdelaine s’ils sont en voie d’accepter une offre. La MRC possède un droit de préemption qui lui permet d’être consultée en premier et de concurrencer l’offre.

C’est un dossier qui est important pour la MRC de Maria-Chapdelaine. On veut être prêt pour ce dossier-là et on va le suivre. Soyez certain qu’à la rentrée, c’est un dossier qui sera au-dessus de la pile. On va prendre des décisions , a affirmé le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La MRC a déjà visité les 1400 hectares du domaine. Selon le maire, avant de se lancer dans une transaction d’une telle ampleur, un plan d’affaires doit d’abord être élaboré. Une offre d’achat pourrait être faite d’ici la fin de l’année.

Outre le monastère, qui comprend la chapelle, la bibliothèque, 14 chambres d'hôtellerie et les dépendances, la vente inclut une bleuetière, une zone forestière, une tourbière et une zone humide.

La chocolaterie, où est fabriqué le célèbre chocolat aux bleuets, n'est pas incluse dans la transaction.

Les Pères trappistes sont arrivés à Mistassini en 1892. Photo : Radio-Canada

On a les calcites, c’est-à-dire du minerai qu’on extrait. On a de l’agriculture parce qu’on a des bleuets. On a de la foresterie parce qu’on a du bois et on a du tourisme aussi. Qu’est-ce qu’on fait là une fois qu’on va avoir fait cette acquisition? Qui va gérer et de quelles façon on va le gérer une fois que c’est acheté? C’est quoi la rentabilité? C’est bien beau acheter, mais si on achète un éléphant blanc, je pense que les contribuables de la MRC Maria-Chapdelain vont nous en vouloir et ils auraient le droit de nous en vouloir pour avoir acheté des dettes potentielles , a renchéri le maire André Guy.

Si les pères signent avec un autre acheteur, la MRC disposera de 60 jours pour déposer une contre-offre.

D’après un reportage d’Alexandra Duchaine