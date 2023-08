Interruption des activités à l’usine de PFR, à Clermont, pendant une semaine

L’usine de Produits forestiers Résolu, située à Clermont dans Charlevoix, interrompt sa production de papier journal du 14 au 22 août pour assurer l'entretien de la machinerie. Il n'y a toutefois aucune mise à pied, les travailleurs vont en assurer la maintenance.

La suspension des activités entrainera un arrêt de la production de papier pendant une semaine.

Il s’agit d’une opération qui est régulière dans le cadre de l’opération d'une papetière, il faut arrêter la production de papier pour s’assurer que tout fonctionne rondement , mentionne Louis Bouchard, le directeur principal des affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez PFR .

L'opération est tout de même devancée de plusieurs semaines, notamment car il y a une baisse de la demande et aussi par rapport à l'approvisionnement des copeaux. On tient en compte notre inventaire de copeaux, qui a baissé de façon significative suite aux feux de forêts, donc on essaie [d'en gérer la disponibilité.]

Louis Bouchard appuie tout de même sur le fait qu’il n’y a pas de pénurie de copeaux. Nous ne voyons pas les choses à l’extrême , dit-il. C’est vraiment de voir les choses comme une bonne gestion.

Il n’y a aucune mise à pied durant cette opération, ce qui rassure grandement le président du Syndicat des travailleurs du papier de Clermont, Éric Marinoff.

Les travailleurs vont être à l'usine pour la maintenance, il y a aussi de la formation qui va être donnée, ça enlève un certain stress , mentionne M. Marinoff en entretien téléphonique.

Un cycle difficile pour l'industrie

Si cette pause survient chaque année à des fins d’entretien, le déclin du papier journal, unique produit développé par l’entreprise charlevoisienne, fait partie des préoccupations de la direction et des travailleurs.

La direction de l’entreprise ne tire pas la sonnette d’alarme mais convient que la production de papier journal n’est plus ce qu’elle était.

Les différents cycles économiques affectent l'offre de Produits forestiers Résolu, que ce soit le bois d'œuvre, le papier journal, le papier à usages spéciaux, selon Louis Bouchard.

Pour ce qui touche le papier journal, c’est un produit qui est en déclin de façon constante depuis quelques années. On observe des réductions de demandes pour ces produits-là de 10 à 12 % dans les dix dernières années.

Selon M. Bouchard, la pandémie a accéléré cette baisse mais aussi les médias qui ont décidé d'arrêter les journaux imprimés.

Je ne donne pas dans la spéculation. On a un département au complet qui fait de la recherche qui s’assure d’arriver avec des projets innovants pour s’assurer que nos usines qui sont en marche aujourd’hui, et qui sont des usines très performantes, puissent continuer dans le temps et éventuellement peut-être évoluer vers d’autres produits , fait savoir Louis Bouchard, concernant l'usine de Clermont qui emploie 161 travailleurs.

En négociation avec les travailleurs

La convention collective des travailleurs syndiqués à la CSN est terminée depuis le 1er mai.

Le moral est bon du côté des travailleurs , assure le président du syndicat. Des rencontres ont été faites, on s'entend sur certaines choses et pas du tout sur d'autres.

D'autres rondes de négociations sont prévues en septembre, selon Éric Marinoff.

