Les librairies sherbrookoises étaient occupées samedi, dans le cadre du « 12 août, j'achète un livre québécois ».

Depuis 2014, sous l'initiative de Patrice Cazeau et Amélie Dubeau, cette journée se veut un encouragement envers les auteurs et autrices québécois.

Rencontrée à la librairie indépendante Les Deux Sœurs sur la rue King, l'étudiante en musique à l'Université de Sherbrooke, Samantha Ouk, raconte être une lectrice passionnée par la littérature québécoise. Pour moi, le 12 août, c'est comme ma fête nationale en fait , mentionne-t-elle. En cette journée d'achat d'un livre québécois, elle a présélectionné 19 bouquins, pour finalement en acheter 11. Ça a failli être 20, mais finalement, je me suis retenue un peu , lance-t-elle.

Le 12 août, les lecteurs sont invités à acheter un livre québécois.

Née au Québec de parents venus du Cambodge, Samantha Ouk a compris qui et où elle était en lisant des livres québécois.

Ça m'a vraiment fait grandir en tant que personne. Ça m'a permis de faire une grosse introspection sur ma vision du monde, ma vision de la culture, mes valeurs aussi. Ça m'a beaucoup permis de me retrouver à la fin de mon adolescence.

Pour Samantha Ouk, les livres sont une dépense qu'elle considère comme un investissement dans la culture québécoise.

Les copropriétaires de la librairie Les Deux Sœurs sont comblés. C'est la plus grosse journée de l'année pour nous , se réjouit la copropriétaire Léonie Boudreau. C'est vraiment une belle journée. Les gens sont contents d'être là. Ils sont contents d'encourager les littératures d'ici , poursuit-elle.

Les deux copropriétaires de la librairie indépendante sherbrookoise Les Deux Sœurs : Camille St-Pierre (à gauche) et Léonie Bourdeau (à droite).

C'est le Noël des libraires comme on l'appelle. C'est vraiment une journée bonbon pour nous.

Des ventes malgré l'inflation

C'est une journée où l'inflation semble loin des préoccupations des clients sur place ou en ligne, constate la copropriétaire Camille St-Pierre.

C'est important d'encourager les auteurs québécois, mais aussi les entreprises locales , renchérit une cliente, Camille Claus-Miller.

Un autre client, Patrice Blais, souhaite même que cette journée revienne plus fréquemment. On devrait peut-être avoir une journée du livre québécois par mois minimum, mais au moins, c'est une par année. C'est sûr qu'on fait encore plus d'efforts pour aller acheter plus de livres , expose le lecteur.

Pour mesurer l'impact de cette journée depuis sa création en 2014, des données ont été compilées par la Société de gestion de la banque de titres de la langue française. Les ventes de fiction québécoise bondissent pendant l'événement, de 908 % pour la littérature et 404 % pour les livres jeunesse. L'effet se fait sentir en région, avec un effet multiplicateur des ventes de 553 %.

Ce qui fait dire à l'organisation qui a compilé ces données que les librairies indépendantes en sortent grande gagnante.

Ça a pris un an ou deux avant que ça s'installe adéquatement en librairie, puis là, les libraires parlaient de Noël en librairie , indique Christian Reeves, de la Société de gestion de la banque de titres de la langue française.

Des auteurs qui s'autopublient

Vingt-cinq auteurs ont marqué le coup de cette journée en se réunissant en Estrie pour le Salon Passager.

Après Longueuil et Saguenay, c'est Sherbrooke qui a été choisi pour la troisième année de ce rendez-vous d'auteurs en autopublication ou en édition à compte d'auteurs. Le Salon Passager est une occasion de réseautage, mais aussi la possibilité de rencontrer les lecteurs dans un marché où l'offre est abondante.

C'est vraiment une belle occasion de rencontrer les lecteurs, mais aussi de rencontrer les autres auteurs qui vivent les mêmes choses que nous au quotidien , soutient l'autrice Stéphanie Duchemin. Ils ont les mêmes défis, on échange des trucs .

Ce n'est pas la même chose d'être en maison d'édition, ce ne sont pas les mêmes revenus, ce n'est pas la même liberté , met de l'avant la coorganisatrice de l'édition Estrie du Salon Passager, Mélissa Laurence.

