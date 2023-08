Regain d’intérêt pour le tournoi de balle molle de Noëlville

Des centaines de personnes participent samedi et dimanche au 44e tournoi familial de balle molle de Noëlville, au sud de Sudbury. L'événement poursuit son retour graduel après une pause forcée par la pandémie et sa mission caritative est plus pertinente que jamais, selon les organisateurs.

Le tournoi de balle molle est un incontournable depuis presque 40 ans pour Normand Pilon, qui habite à Sudbury.

Mais il ne le cache pas : le sport est vraiment secondaire.

C'est une chance de rencontre la famille, des amis de Noëlville, parler de vieilles histoires, de notre jeunesse et aussi, ça apporte nos jeunes dans la communauté de Noëlville. On leur parle de leurs grands-parents, on leur donne un historique de la place [...] et de leurs ancêtres.

Ouvrir en mode plein écran Même si elle habite maintenant à Toronto, Angèle McWaters (troisième à partir de la droite) revient à Noëlville chaque année pour le tournoi familial de balle molle. Photo : Radio-Canada

Angèle McWaters a quitté le Nord de l'Ontario depuis environ 30 ans pour s'installer à Toronto.

Mais elle ne raterait pour rien au monde le tournoi, dans lequel elle fait toujours équipe notamment avec ses cousines.

C'est pas souvent qu'on se voit. C'est le fun d'être ensemble. On fait du camping. On joue beaucoup de musique française et un peu d'anglais autour d'un feu, raconte-t-elle.

Le tournoi lui permet aussi de joindre l'utile à l'agréable, ajoute Mme McWaters. Grâce aux frais d'inscription des équipes, la compétition a permis, depuis sa création, de récolter près de 750 000 $, de l'argent distribué à des organismes communautaires comme la banque alimentaire de Noëlville, la Fondation communautaire de Sudbury et la colonie de vacances Camp Soleil.

Ouvrir en mode plein écran Renée Carrier est bénévole au tournoi de balle molle de Noëlville. Photo : Radio-Canada

L'absence du tournoi pendant deux ans en raison de la pandémie a donc eu de lourdes conséquences qui se font toujours sentir, selon la bénévole au tournoi Renée Carrier, qui est aussi conseillère municipale de Rivière des Français.

Sans les tournois de famille, celui de hockey ou de balle, il y a beaucoup de programmes qui ne pourraient pas survivre. On a vu que pendant la pandémie, toutes les activités ont été annulées. Donc là, il faut reprendre la relève pour ces années-là qu'on a manquées.

Ouvrir en mode plein écran Michel Mayer est membre du comité organisateur du tournoi de balle de Noëlville, au sud de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Michel Mayer, membre du comité organisateur du tournoi, confirme que les organismes qui profitaient des retombées de tournoi ont souffert un petit peu parce que l'argent n'était pas là .

En 2022, le tournoi a pu reprendre, mais avec une dizaine d'équipes de moins qu'à l'habitude.

Cette année, les organisateurs notent un regain d'intérêt. Avec 89 équipes, le tournoi se rapproche du niveau de participation d'avant la pandémie.

Ça fait du bien de voir que les gens aiment ça, se rassembler, participer, compétitionner , note M. Mayer.

C'est le signe, selon lui, que malgré les embûches, le tournoi occupe toujours une place de choix dans le cœur des gens de Noëlville, ce que confirme Shelley Duquette-Lafortune, une participante de longue date.

Ouvrir en mode plein écran Shelley Duquette-Lafortune participe au tournoi de balle molle de Noëlville depuis longtemps. Photo : Radio-Canada